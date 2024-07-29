300 тысяч школьников планируют вернуть к очному обучению: в МОН раскрыли детали

Согласно исследованию PISA-2022, на протяжении последних 4 лет отечественная система образования понесла значительные потери и украинские дети в учебе отстают от сверстников из других стран на 1,5-2,5 года. Это явилось следствием COVID-19 и полномасштабной войны. Чтобы исправить ситуацию, в Украине планируют внедрить программу "Школа офлайн", которая должна вернуть 300 тысяч детей к очному обучению.
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Также в ведомстве рассказали, что планируется делать в рамках комплексной политики.
Укрытие
В этом году государство выделяет 2,5 млрд грн субвенций на строительство укрытий в прифронтовых областях. Финансирование распределяется через систему DREAM, где каждое общество может подать заявку на получение средств для укрытий. В настоящее время 57 проектов уже получили финансирование. Однако потребности значительно превышают имеющиеся ресурсы, поскольку необходимо построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях.
Автобусы
В местах, где из соображений безопасности невозможно построить укрытие, громады будут закупать автобусы для подвоза детей в безопасные места обучения. На эти нужды правительство уже выделило 1 млрд. грн.
Девайсы
Отдельным заданием является обеспечение девайсами учащихся и учителей, которые не могут вернуться к очной учебе. Потребность в этих устройствах будет определяться в начале учебного года.
Дети, вынужденные изменить место жительства из-за военной агрессии со стороны России, могут продолжить обучение в школе по новому месту пребывания. Это способствует их социализации и интеграции в новое общество. Если школа по месту жительства не имеет укрытия или свободных мест, дети могут учиться дистанционно в своей предыдущей школе.
В настоящее время дистанционно учатся школьники с различными потребностями и учебными программами: дети за границей учатся по двойной программе, дети на временно оккупированных территориях (ТОТ) имеют ограниченный доступ в интернет, а дети в прифронтовых районах лишены возможности очного обучения. Это усложняет работу учителей.
Для создания более комфортных условий для учащихся и учителей происходит смена сети дистанционных школ. Теперь минимальная наполняемость класса составит 20 учеников. Кроме того, в каждой школе должен быть минимум один класс для всех лет обучения: с 1 по 9 класс или с 5 по 11 класс (или с 8 по 11 класс для лицеев).
Для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях, внедряются новые форматы обучения. Это может быть индивидуальный план обучения (педагогический патронаж) или продолжение обучения в дистанционном классе своей школы, если позволяет ситуация с безопасностью. Также учащиеся могут перейти в другой класс вместе с учителем, если их школа временно прекращает работу. Для этого родители должны подать соответствующее заявление.
Дети, которые находятся за границей, обычно учатся в местных школах и объединяют это с учебой в своем учебном заведении, что приводит к двойной нагрузке. Чтобы избежать этого, внедряется украиноведческий компонент – сокращенная образовательная программа, позволяющая уменьшить учебную нагрузку на учащихся. Благодаря этому дети смогут очно учиться в школах страны пребывания и одновременно дистанционно изучать украиноведческие предметы, такие как украинский язык и литература, история Украины, защита Украины, география и т.д. Кроме того, предметы из иностранных школ будут перезачисляться.
Что касается учителей, то для педагогов обещают сохранить среднюю заработную плату, им будут предлагать проходить разные учебные курсы, а по возможности они смогут полноценно вернуться к работе. Также при наличии вакансий учителя смогут перейти работать в другую школу.
Напомним, некоторые семьи могут получить 16 тысяч гривен на оздоровление детей. РБК-Украина рассказывало, как это можно сделать.
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