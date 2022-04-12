300 ізраїльських лікарів допомагають жителям постраждалих регіонів

За його словами, кожен день лікарі надають допомогу близько 400 жителям постраждалих регіонів. Найчастіше це люди з проблемами серця, підвищеним рівнем цукру, гіпертонією.

"У багатьох травми. І всі ці люди потребують консультації фахівців. Більш того, у людей банально немає знеболюючих або таблетки від тиску", - зазначає він.

Зараз лікарі зосереджені над тим, щоб надати максимально швидку мобільну допомогу. Дві спеціально обладнані машини швидкої допомоги стали пунктами прийому хворих.

"Незабаром прибудуть ще три автомобілі, завдяки яким можна буде надати лікування ще більшій кількості людей. Тим, хто потребує госпіталізації - гуманітарна місія допомагає з евакуацією в стаціонарні лікарні", - розповідає Марк Нев'яжськиц, представник Українсько-ізраїльської незалежної асоціації (UIIA).

Всього в проекті задіяні 300 ізраїльських лікарів. Це фахівці вищої категорії, які під час війни в Україні стали волонтерами. Крім того, зараз до місії приєдналися десятки українських лікарів.

Нагадаємо, гуманітарний проект стартував з березня і його реалізація проходить спільно з єврейською громадою, за підтримки Головного рабина України Моше Реувен Асмана та Українсько-Ізраїльської Незалежної асоціації (UIIA).