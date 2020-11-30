Більше 30 тисяч: у розвідці назвали число окупаційних військ на Донбасі

За даними військової розвідки України, штатна чисельність російських окупаційних військ на Донбасі становить 35,5 тисячі осіб. Російські окупаційні війська укомплектовані на 80%.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

У окупантів більш укомплектованими є тилові частини і підрозділи забезпечення бойовиків.

За інформацією військової розвідки України, на Донбасі відзначається відтік військовослужбовців з частин 1 і 2 АК і зменшення мобілізаційного ресурсу. Це обумовлено тим, що в результаті важких соціально-економічних умов велика частина населення так званих "республік" виїжджає на територію Росії. В цих умовах російська окупаційна адміністрація всіляко блокує виїзд за межі псевдореспублік громадян у віці від 18 до 50 років.

Раніше повідомлялося, що управління окупаційною збройними формуваннями на Донбасі здійснюють більш як двоє тисяч військовослужбовців збройних сил РФ.

Нагадаємо, 30 листопада на Донбасі бойовики двічі порушили перемир'я. Українські військові третій день поспіль знищують ворожі літаки.