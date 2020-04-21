30 квітня відбудється вебінар з підприємницької етики для малого та середнього бізнесу

В рамках ініціативи «Підприємницька етика для українських МСБ» 30 квітня 2020 р. о 16:00 відбудеться вебінар для підприємців щодо впровадження Кодексу підприємницької етики. До участі запрошуються українські малі та середні підприємства, які мають бажання впроваджувати підприємницьку етику задля сталого розвитку власного бізнесу. Ініціатива реалізується Всеукраїнською Мережею Доброчесності та Комплаєнсу (UNIC) за

підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка України”.

Під час вебінару підпириємці отримають відповіді на такі питання:

що таке Кодекс підприємницької етики, його завдання, результати його успішного впровадження та наслідки не впровадження;

основні розділи Кодексу та аспекти підприємницької діяльності, які вони регламентують;

як адаптувати Кодекс до потреб вашого підприємства;

процедура впровадження Кодексу та посадові особи, які забезпечують його виконання.

Любомир Чорній, керівник напряму з покращення бізнесу-клімату Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України»: «Впровадження «Кодексів підприємницької етики» – один із можливих інструментів підвищення прозорості ведення бізнесу, який широко відомий у світі. Особливо активно користуються цим інструментом компанії, що інтернаціоналізуються та прагнуть виходити на нові ринки. Часто наявність подібного кодексу та впровадження відповідних стандартів є необхідною передумовою для участі компанії у різноманітних тендерах, її включення у міжнародні мережі та інтеграції в глобальні «ланцюжки доданої вартості». Українському бізнесу, який прагне бути активним учасником міжнародної торгівлі, варто придивитися до такого інструменту, ознайомитися з його перевагами та можливостями.»

Часто, особливо на малих та середніх підприємствах, впровадження підприємницької етики планують, а потім відкладають на невизначений термін. Невдовзі підприємство починає набирати обертів і стикається з першими проблемами: те, що раніше для кожного співробітника здавалося очевидним, губиться у потоці щоденних операційних завдань, і компанія ризикує втратити основні переваги, які до цього робили її успішною. Впровадження кодексу підприємницької етики на ранніх стадіях розвитку бізнесу є запорукою його сталого розвитку. 86% з 200 найпотужніших у світі компаній за списком Forbes будують свої відносини із співробітниками на основі кодексу підприємницької етики.

За словами Тетяни Короткої, заступниці бізнес-омбудсмена України: «В українському МСП задіяно понад 40% зайнятого населення країни. У більшості малих та середніх підприємців вже створені передумови для ґрунтовного провадження стандартів ділової етики. Саме тому вони задають високі стандарти як до держави і контролюючих органів, так і до власної справи і себе, як платників податків. Малі підприємці, які розбудовують свій бізнес на засадах сталого розвитку, добре розуміють ціну корупції для держави в разі невпровадження стандартів етики у власній діяльності».

Кожен учасник тренінгу отримає готові до впровадження політики, розроблені кращими експертами на основі досвіду провідних світових компаній. Завдяки інформації, отриманій під час вебінару, спеціаліст зможе легко адаптувати цей документ до специфіки та цінностей своєї організації.

Коли: 30 квітня 2020 р. о 16:00

Ціна: безкоштовно

Реєстрація:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf22usIwA1PfgPIvGzLJ_AMRZ0gDtineshZJJSd4sVP7s3TKQ/viewform?fbclid=IwAR2zlCEWsV-LATAOnED-UmnWLF5PZQXhhcZFq-bZS6Ve8tFGhrcPNQT1RUQ

Посилання на івент: https://www.facebook.com/events/535223207405595/