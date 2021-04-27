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30 квітня – Flash Sale смартфона POCO F3

 

Київ, УКРАЇНА, 27 квітня, 2021 – У березні бренд POCO представив в Україні свій новий флагман POCO F3. В Україні продажі POCO F3 стартують 30 квітня акційним розпродажем Flash Sale. Смартфон можна буде придбати у роздрібній мережі АЛЛО та в усіх офіційних партнерів POCO.

POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він також отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Flash Sale для POCO F3 триватиме в АЛЛО та в усіх магазинах-партнерах 30 квітня з 12:00 до 18:00. POCO F3 з конфігурацією пам’яті 6 ГБ + 128 ГБ буде доступним за ціною 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – за ціною 11499 грн. Доступні кольори смартфонів для Flash Sale: Arctic White та Night Black. Пропозиція діятиме лише впродовж вказаного часу або до повного розпродажу, кількість акційного товару обмежена.

Основні характеристики POCO F3:

  • мобільна платформа Snapdragon 870 5G з процесором QualcommKryo 585 (частота головного ядра до 3,2 ГГц);
  • графічний процесор Qualcomm Adreno 650;
  • оперативна пам’ять LPDDR5 та підтримка UFS 3.1;
  • технологія охолодження LiquidCool 1.0 Plus;
  • Wi-Fi 6;
  • 5G-модуль Snapdragon X55 5G (Підтримка 5G залежить від ринку та підтримки з боку локальних операторів);
  • 6.67" AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц;
  • захисне скло Corning Gorilla Glass 5;
  • підтримка технології звуку Dolby Atmos (Підтримку Dolby Atmos буде додано у наступних OTA-оновленнях);
  • потрійна AI-камера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 119° та 5 Мп телемакромодуль;
  • 20-мегапіксельна фронтальна камера;
  • потрійний мікрофон та підтримка функції Audio Zoom;
  • акумулятор ємністю 4520 мА•год (тип);
  • швидка зарядка потужністю 33 Вт.
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