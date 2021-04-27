30 квітня – Flash Sale смартфона POCO F3

Київ, УКРАЇНА, 27 квітня, 2021 – У березні бренд POCO представив в Україні свій новий флагман POCO F3. В Україні продажі POCO F3 стартують 30 квітня акційним розпродажем Flash Sale. Смартфон можна буде придбати у роздрібній мережі АЛЛО та в усіх офіційних партнерів POCO.

POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він також отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Flash Sale для POCO F3 триватиме в АЛЛО та в усіх магазинах-партнерах 30 квітня з 12:00 до 18:00. POCO F3 з конфігурацією пам’яті 6 ГБ + 128 ГБ буде доступним за ціною 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – за ціною 11499 грн. Доступні кольори смартфонів для Flash Sale: Arctic White та Night Black. Пропозиція діятиме лише впродовж вказаного часу або до повного розпродажу, кількість акційного товару обмежена.

Основні характеристики POCO F3: