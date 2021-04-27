30 квітня – Flash Sale смартфона POCO F3
Київ, УКРАЇНА, 27 квітня, 2021 – У березні бренд POCO представив в Україні свій новий флагман POCO F3. В Україні продажі POCO F3 стартують 30 квітня акційним розпродажем Flash Sale. Смартфон можна буде придбати у роздрібній мережі АЛЛО та в усіх офіційних партнерів POCO.
POCO F3 поставляється у трьох кольорах: Arctic White, Night Black та Deep Ocean Blue. Він також отримав два варіанти конфігурації – 6 ГБ + 128 ГБ і 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфігурації 6 ГБ + 128 ГБ рекомендована роздрібна ціна в Україні становитиме 11999 грн, для версії 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.
Flash Sale для POCO F3 триватиме в АЛЛО та в усіх магазинах-партнерах 30 квітня з 12:00 до 18:00. POCO F3 з конфігурацією пам’яті 6 ГБ + 128 ГБ буде доступним за ціною 10499 грн, а POCO F3 8 ГБ + 256 ГБ – за ціною 11499 грн. Доступні кольори смартфонів для Flash Sale: Arctic White та Night Black. Пропозиція діятиме лише впродовж вказаного часу або до повного розпродажу, кількість акційного товару обмежена.
Основні характеристики POCO F3:
- мобільна платформа Snapdragon 870 5G з процесором QualcommKryo 585 (частота головного ядра до 3,2 ГГц);
- графічний процесор Qualcomm Adreno 650;
- оперативна пам’ять LPDDR5 та підтримка UFS 3.1;
- технологія охолодження LiquidCool 1.0 Plus;
- Wi-Fi 6;
- 5G-модуль Snapdragon X55 5G (Підтримка 5G залежить від ринку та підтримки з боку локальних операторів);
- 6.67" AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц;
- захисне скло Corning Gorilla Glass 5;
- підтримка технології звуку Dolby Atmos (Підтримку Dolby Atmos буде додано у наступних OTA-оновленнях);
- потрійна AI-камера: 48 Мп основна камера з підтримкою технології 4-в-1 Super Pixel, ультраширококутний об'єктив з кутом огляду 119° та 5 Мп телемакромодуль;
- 20-мегапіксельна фронтальна камера;
- потрійний мікрофон та підтримка функції Audio Zoom;
- акумулятор ємністю 4520 мА•год (тип);
- швидка зарядка потужністю 33 Вт.