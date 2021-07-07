3 переваги смартфонів Samsung

Здавалося б, безліч корпорацій навчилися виготовляти смартфони, але зберегти баланс функціональності, практичності й безпеки змогли лише кілька брендів, серед яких почесне місце посідає Samsung.

Пристрої корейського велетня завжди в тренді, стверджують в інтернет-магазину Eldorado: компанія стала законодавцем моди й об'єктом наслідування для новачків у цій галузі.

Якісні дисплеї для яскравих вражень

Перше, що спонукає користувача купити телефон Самсунг в Києві – яскравий екран. Більшість моделей 2021 року отримали матриці Amoled, тому картинка завжди соковита й насичена.

Відмінними особливостями цієї технології дисплея є передання ідеального чорного кольору, контрастність й енергоефективність. Відтепер читати з екрана зручно за будь-яких умов освітлення: навіть під яскравими сонячними променями зображення буде комфортним для сприйняття.

Смартфони Samsung – найкращий варіант для візуалів. Можна годинами працювати й зависати в телефоні без відчуття втоми очей. Водночас є невелика категорія людей, які чутливі до впливу ШІМ. Тож, перед придбанням обов'язково переконайтесь, що вам комфортно дивитися в екран за різного рівня яскравості.

Продуктивність і програмне забезпечення

Найпотужнішою системою безпеки в мобільній індустрії вважають розробку Samsung Knox. Вона тісно пов'язує програмне забезпечення із залізом смартфона й гарантує абсолютну конфіденційність інформації, розміщеної в девайсі.

У межах цієї розробки ви отримаєте:

щомісячне оновлення системи безпеки. Пристрій завжди буде закритий від найновіших варіантів хакерських атак;

захист банківських застосунків від злому. Якщо ви користуєтесь інтернет-банкінгом, така опція необхідна;

резервне копіювання даних у хмарі. Випадково видалені файли легко відновити із зашифрованої копії;

потужний антивірус. Відвідуйте різні інтернет-ресурси без обмежень – вірусам доступ до смартфона надійно закритий.

І звичайно, у смартфонах Samsung передбачені актуальні складники. Залежно від цінового сегмента ви отримаєте топовий або бюджетний процесор, який забезпечує плавність і швидкість роботи інтерфейсу та сторонніх застосунків.

Великий вибір цінових пропозицій

Ще один важливий момент – вартість пристроїв. Компанія Apple, прямий конкурент Samsung, пропонує свої девайси у верхньому ціновому ешелоні, тоді як корейський велетень розробляє гідні моделі в усіх категоріях.

Візуально з кожним роком смартфони Samsung із різних сегментів мають мінімальні відмінності. Недорогі телефони 2021 року виглядають привабливо й сучасно, а середньобюджетна лінійка дуже нагадує флагманську серію S.

Купуючи будь-який актуальний девайс цього бренду, ви завжди можете розраховувати на своєчасні оновлення, прогресивні можливості камер, естетичний дизайн, збалансовану продуктивність відповідно до ціни апарата й потужний захист даних.