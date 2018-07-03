3 липня: свята і важливі події на цей день

3 липня 2018 року відзначається народне свято Мефодія, коли за деякими ознаками можна передбачити погоду

Всі свята 3 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

3 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят, проте багато країн відзначають державні дати і події. Наприклад, в Білорусі і Алжирі святкується День незалежності, в Росії відзначається День ДАІ, в американському штаті Віргінія проводиться День емансипації, а на Кубі 3 липня - вуличне Свято вогнів.

У народі 3 липня вшановується Мефодій Перепелятник. Вважалося, якщо в цей день мисливець підстрелить перепілку, його буде супроводжувати удача. Прикмети дня:

дощ на Мефодія буде йти ще 40 днів;

якщо на Мефодія павук плете павутину - буде сухо і ясно;

а ось якщо павутини немає - до довгого дощу.

Фото: Павутина в свято Мефодія - до ясної погоди (pixabay.com/AdinaVoicu)

3 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1885 році в Америці українські емігранти створили перше товариство взаємодопомоги "Братство святого Миколая".

У 1916 році в Лондоні відбувся суд у справі про катастрофу лайнера "Титанік".

У 1936 в СРСР була створена Державтоінспекція (ДАІ).

У 1944 під час операції "Багратіон" радянські війська звільнили місто Мінськ від фашистських загарбників.

3 липня: в цей день народилися

У 1883 році - Франц Кафка, чеський письменник і філософ.

У 1894 році - Зінаїда Райх, російська актриса, дружина Сергія Єсеніна, Всеволода Мейєрхольда.

У 1927 році - Кен Рассел, відомий англійський кінорежисер.

У 1932 році - Вадим Іллєнко, український оператор і режисер.

У 1962 році - Том Круз, американський актор, режисер, продюсер.

3 липня: в цей день померли

У 1642 році - Марія Медічі, королева Франції, мати Людовика ХІІІ.

У 1969 році - Брайан Джонс, гітарист "The Rolling Stones".

У 1971 році - Джим Моррісон, американський музика лідер групи "The Doors".

У 1973 році - Лоуренс Хаммонд, американський інженер, винахідник електрооргана.

У 1974 році - Сергій Лебедєв, творець перших радянських комп'ютерів.

У 1977 році - Олександр Волков, радянський письменник ("Чарівник Смарагдового міста").

Іменинники 3 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Інна, Наум, Микола, Римма, Хома.

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