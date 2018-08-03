3 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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3 серпня відзначається Міжнародний день пива. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 3 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

3 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В 2018 році на 3 серпня припадає Міжнародний день пива, який всі шанувальники і виробники цього хмільного напою традиційно відзначають щорічно у першу п'ятницю серпня.

У народі 3 серпня вшановується Онуфрій Мовчазний. Вважалося, що всю роботу в цей день слід виконувати мовчки, без зайвих слів. Селяни займалися засіками і заготівлею зерна на зиму. Головна прикмета дня: рясні роси на Онуфрія – до мізерного врожаю льону.

3 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1492 році стартувала перша експедиція Христофора Колумба до Нового Світу.

У 1778 році в Мілані відкрилася будівля оперного театру "Ла Скала".

У 1959 році в СРСР відкрився перший Міжнародний кінофестиваль.

У 1971 році Пол Маккартні створив рок-групу "Wings".

3 серпня: у цей день народилися

У 1893 році – Олександр Гаук, радянський композитор, головний диригент Державного симфонічного оркестру СРСР.

У 1904 році – Кліффорд Саймак, американський письменник-фантаст.

У 1910 році – Вацлав Дворжецький, радянський актор театру і кіно.

У 1963 році – Джеймс Алан Хетфілд, американський музикант, засновник групи "Metallica".

У 1967 році – Матьє Кассовіц, французький актор, режисер, сценарист.

У 1992 році – Карлі Клосс, американська супермодель.

3 серпня: у цей день померли

У 1934 році – Володимир Дуров, російський та радянський артист цирку, дресирувальник.

У 1968 – Костянтин Рокоссовський, радянський воєначальник, маршал СРСР і Польщі.

У 1994 році – Інокентій Смоктуновський, радянський актор театру і кіно.

У 1998 році – Альфред Шнітке, радянський композитор, піаніст.

У 2008 році – Олександр Солженіцин, російський письменник, публіцист, політик, дисидент.

У 2009 році – Сергій Кузьминський (Кузя), український рок-музикант, лідер групи "Брати Гадюкіни".

Іменинники 3 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Георгій, Євген, Іван, Петро, Семен, Федір, Юрій.

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