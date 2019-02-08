Для 3,5 тис. комерційних клієнтів ТОВ "Харківгаз Збут" створено новий онлайн-сервіс

На початку роботи кабінети комерційних клієнтів будуть працювати в тестовому режимі

Для клиентов, которые используют газ для бизнес-нужд, ООО "Харьковгаз Сбыт" ввел новый сервис – личный кабинет "104 Бизнес онлайн". Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В настоящее время клиентами ООО" Харьковгаз Сбыт " являются более 3,5 тыс. потребителей – юридических лиц Харькова и области. Для этих потребителей компанией создан сервис "104 Бизнес онлайн". Фактически это личный кабинет для бизнес-клиентов с возможностями электронного документооборота, который стал следующим этапом внедрения современных сервисов для потребителей", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, использование системы "104 Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок, просматривать историю платежей. Функции и возможности кабинета будут пополняться. Чтобы каждый коммерческий клиент ООО "Харьковгаз Сбыт" оперативно получал необходимую информацию из своего офиса, без отрыва от деятельности.

"Мы ценим время наших клиентов. Имеем положительный опыт общения с жителями региона с помощью современных сервисов. Надеемся, что внедрение онлайн возможностей для бизнес-клиентов станет началом нового уровня сотрудничества с коммерческими потребителями", - отметила начальник отдела сопровождения клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" Виктория Олейник.

Также отмечается, что для регистрации кабинета юридического лица на сайте 104.ua необходимо нажать кнопку "Регистрация", выбрать кабинет "Бизнес онлайн", указать код ОКПО предприятия или налоговый номер физического лица-предпринимателя, ЭИС – код, номер телефона и электронный адрес. После этого подтвердить адрес и получить инструкцию с порядком действий для активации кабинета "Бизнес онлайн".

"В начале работы кабинеты коммерческих клиентов будут работать в тестовом режиме. В случае возникновения технических вопросов, потребители ООО "Харьковгаз Сбыт" могут обратиться в службу технической поддержки. Более 260 тыс. жителей региона ежедневно используют личные кабинеты бытовых потребителей для общения с газовой компанией", - говорится в сообщении.