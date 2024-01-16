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2xEnergy выдаст грант 20 000 долларов студентам блокчейн-разработчикам

 

2xEnergy объявляет о запуске конкурса грантов для студентов, заинтересованных в разработке и исследованиях в сфере блокчейн технологий.

Этот конкурс направлен на стимулирование и поддержку талантливой молодежи, чьи идеи и проекты способны внести значительный вклад в развитие блокчейн технологий. Студенты, увлеченные этой инновационной технологией, уже могут подавать свои заявки на участие. Сбор заявок продлится 3 месяца, после чего будет определен победитель.

Главной целью конкурса является не только предоставление финансовой поддержки для воплощения в жизнь лучшего проекта, но и обеспечение доступа к экспертам и ресурсам, необходимым для успешной реализации идеи. Победитель получит не только грантовую поддержку в размере $20 000, но и возможность вести совместную работу с ведущими специалистами 2xEnergy.

"Будущее технологий тесно связано с развитием блокчейн и мы хотим вдохновить студентов на создание инноваций в этой области для построения общего безопасного, прозрачного и децентрализованного финансового будущего", — отметил Евгений Руденко, инициатор платформы 2xEnergy, директор Института развития блокчейн технологий.

Для участия в конкурсе студенты должны подать заявку с описанием своего проекта до 31 января. Более подробную информацию о правилах участия и процессе подачи заявок можно найти на официальном сайте 2xEnergy - https://2x.energy

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