29-я Украинская антарктическая экспедиция уже третий раз едет исследовать континет под фармопекой "Подорожника"

11 марта 2024 года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 29 Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ). Эта команда должна сменить на станции зимовщиков из 28 УАЭ, которые отработали там почти год.

Новую экспедицию ждет длительный путь: автобусом - в Польшу, самолетами - в Чили, а из порта Пунта-Аренас нашим ледоколом "Ноосфера" - в Антарктику.

"Это уже третья ротация зимовников, которую мы проводим за время полномасштабной войны. Находить профессионалов для годовых экспедиций все сложнее, ведь много полярников или идеальных кандидатов - на фронте. Уже есть несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими. сложности, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, вложившими очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика – это окно в мир глобальной науки, ни тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы", - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

"Нам чрезвычайно приятно иметь возможность обеспечивать высококачественную фармацевтическую опеку нашим ученым и помогать им выполнять их почетную миссию уже третий год. Мы гордимся проектом "Первая полярная аптека", в рамках которого мы всесторонне поддерживаем ученых и работников станции. Верим, что этот богатым новыми открытиями, а о фармацевтической безопасности позаботилась наша команда. Хочу поблагодарить ГУ НАНЦ, а особенно Евгения Дикого, за то, что они продолжают работать на благо нашей страны и отстаивают ее интересы в научной сфере", - отметил Тарас Коляда, СЕО сети аптек "Подорожник".

В составе 29 УАЭ - 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них 9 ученых (по 3 биолога, метеорологи и геофизики) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик). Впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать 4 женщины (ранее столько полярниц было только во второй УАЭ 1997-1998 годов). Примечательно, что одна из участниц, геофизикиня Анна Соина, отправилась уже во вторую свою зимовку (ранее она была в 25-й УАЭ 2020-2021).

В первую для них экспедицию едут биолог Татьяна Баглай, метеоролог Валентина Гарбарчук, врач Ивана Котурбаш.

"С врачом Иванной Котурбаш у нас впереди много работы, ведь именно в этом году мы надеемся достроить мед кабинет, в котором будут храниться все лекарства для экспедиции. Мы будем постоянно контактировать с ней на протяжении экспедиции и надеемся, что наши ученые и работники станции не будут нуждаться в серьезных". мед препаратов и все пройдет гладко. Однако, если возникнет необходимость серьезной медицинской медикаментозной поддержки, то уверяем, что на станции есть все, ведь мы передали лекарства в полном объеме. Кроме того, мы передаем на станцию флаг нашей сети аптек и вышитое полотенце на длинную дорогу, к счастью, и для успеха наших ученых в их героическом деле", - добавила Ольга Гречко, сеть аптек "Подорожник", руководитель проекта "Первая Полярная Аптека".

Ольга Гречко и врач 29 экспедиции, Иванка Котурбаш

В команде большинство новичков, но будет руководить ими один из опытнейших полярников Украины, геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка. Полный состав 29-й УАЭ можно просмотреть по ссылке http://uac.gov.ua/polar-explorers/

В течение года 29 УАЭ будет выполнять исследования по трем основным направлениям - биология, геофизика, метеорология, а также обеспечивать работу станции "Академик Вернадский".