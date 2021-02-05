Понад 280 тисяч споживачів "Івано-Франківськгазу" користуються онлайн-сервісами компанії

Найпопулярнішими сервісами, які пропонує своїм клієнтам АТ " Івано-Франківськгаз", є особистий кабінет на сайті 104.ua та Viber-бот 7104. Ними користується 70% клієнтів газорозподільної компанії.

Про це повыдомляэ прес-служба "Івано-Франківськгазу".

"Головною перевагою особистого кабінету є те, що сервіс дозволяє реєструвати до 25 особових рахунків. Таким чином споживачів можуть контролювати стан не тільки свого особового рахунку, а й родичів, які не користуються інтернетом. Зокрема, звіряти оплати, передавати показання лічильника, знаходити інформацію по тарифу на доставку і навіть завантажувати рахунки", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у Viber-боті 7104 додатково є можливість передавати показники лічильника з його фотографією.

"Якщо виникає розбіжність у показаннях, споживачу необхідно написати поточні показання та завантажити фото лічильника у вайбер-бот 7104, і вони будуть відкориговані. Вайбер-бот дозволяє контролювати до 5 особових рахунків, тому діти можуть передавати показання з фото за своїх батьків, якщо у них самих нема такої можливості", - говорить начальник управління клієнтського сервісу Юрій Колодій.

Приєднатися до вайбер-бота можна за посиланням - або відсканувавши QR-код, або перейшовши тут же за прямим лінком.

"Серед інших онлайн-сервісів клієнти "Івано-Франківськгазу" можуть користуватися Telegram-ботом 7104 та мобільними додатками 104Mobile Light для iPhone та 104Mobile для Android. Онлайн-способи особливо актуальні для мешканців віддалених сіл. Маючи доступ до інтернету, вони можуть легко провести будь-які операції: передати показання, сплатити за доставку газу, перевірити рахунки та інше", - йдеться у повідомленні.