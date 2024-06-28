28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него

В Украине 28 июня отмечают День Конституции. Главный государственный документ был принят именно в этот день ровно 28 лет назад. Однако история правообразования на украинских землях началась гораздо раньше.
Больше о значении праздника и пути нашей страны к получению Конституции – в материале РБК-Украина.
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На пятницу, 28 июня, приходится один из главных государственных праздников – День Конституции. В 2024-м украинцы отмечают 28 годовщину принятия главного нормативно-правового акта страны.
Этот день стал значимым в истории Украины после обретения независимости, поскольку Конституция утвердила основные принципы суверенной и демократической страны:
Примечательно, что День Конституции является единственным государственным праздником, который указан непосредственно в Конституции (статья 161).
28 июня 2024 должно было стать нерабочим днем для украинцев. Однако из-за военного положения уже третий год выходные на День Конституции и все остальные праздники отменяются.
Через 5 лет после провозглашения независимости Украина получила Конституцию. Это произошло утром 28 июня 1996 в зале Верховной рады после 24 часов дискуссий народных депутатов.
В целом разработка документа продолжалась с 1992 года. Для этого была создана конституционная комиссия. Проект Конституции более 15 раз менялся и дополнялся из-за споров и разногласий представителей разных ветвей власти. До окончательного принятия во втором чтении документ содержал 6 тысяч правок.
Наибольшие дискуссии вызвали вопросы об утверждении государственных символов, языка, статуса Крыма. Часть нардепов сначала отказывалась согласовывать трезубец и сине-желтый флаг. Другие парламентарии считали, что Крым должен стать одной из областей страны, а не автономной республикой.
Также возникли сложности с языковым вопросом, в том числе по статусу русского языка. В итоге украинский язык признали единственным государственным, а другим языкам нацменьшинств гарантировали защиту и развитие.
Второе чтение по проекту Конституции началось в Раде 27 июня в 9 утра и превратилось в настоящий марафон, получивший название "конституционная ночь". Нардепы работали непрерывно почти сутки. Все статьи с трибуны парламента зачитывал депутат Михаил Сирота.
Именно он возглавлял конституционную комиссию. Сирота отмечал, что борьба за Конституцию была очень утомительной, и были моменты, когда казалось, что все висит на волоске, и независимой Украины не будет.
"Шла борьба за то, будет ли украинское государство, будет ли оно идти тем курсом, по которому идет весь развитый мир?… 27 июня, когда мы зашли в девять часов в Верховную раду, мы понимали, что или мы, не выходя из Верховной рады, завершим принятие Конституции, или что в Украине не будет Конституции", – вспоминал он.
Все же в 9:20 28 июня 315 голосами депутатов основной закон государства был принят.
Процесс правообразования на украинской территории начался задолго до принятия Конституции 1996 года. Как отмечают в Украинском институте национальной памяти, наш конституционализм имеет свои особенности. Главными из них являются демократизм, уважение общественных и индивидуальных прав.
Эти принципы формировались на протяжении веков в соответствии с национальным характером украинцев, образом жизни, ценностями и общественными отношениями.
Первый сборник законов Киевского княжества датируется XI веком. Он содержал нормы уголовного, наследственного, торгового и процессуального законодательства.
Вобрали в себя правовые традиции Древней Руси и средневековой Европы. Устанавливали границы княжеской власти и защищали права разных публичных сословий.
Регламентировали политическое, правовое, финансовое и военное положение Украины после Переяславской рады.
Конституцию гетмана войска Запорожского Пилипа Орлика 1710 года считают первой письменной конституцией Европы. В ней говорилось об ограничении прав гетмана и необходимости разделения власти на судебную, законодательную, исполнительную.
29 апреля 1918 года Центральная Рада приняла Конституцию Украинской Народной Республики. УНР провозглашалась суверенным государством, "самостоятельным и ни от кого независимым". Документ не вступил в силу из-за государственного переворота гетмана Скоропадского.
Во времена Советского союза в УССР принимали конституции в 1919, 1929, 1937 и 1978 годах. Последняя действовала в Украине до 1996 года.
Советские конституции декларировали определенный набор демократических ценностей (общее избирательное право, право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости, свобода совести, слова, печати, собраний и митингов), но они были лишь формальностью и на самом деле служили прикрытием господства тоталитарного режима и коммунистической партии.
При подготовке использовались следующие источники: публикации Украинского института национальной памяти, "Суспільне Культура", Wikipedia, текст Конституции Украины на сайте Верховной рады.