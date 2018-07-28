28 липня: свята і важливі події на цей день

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28 липня відзначають день Хрещення Русі

Всі свята 28 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

28 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні – знаменний свято хрещення Київської Русі, який на державному рівні був встановлений в 2008 році. Християнізацію київської Русі почав великий князь Володимир, пам'ять якого православні християни шанують у цей день.

Також на 28 липня припадає Всесвітній день боротьби з гепатитом, який вперше відзначався 10 років тому.

У народі 28 липня згадуються Кирик і Улита. Цей день вважався серединою літа. Головна прикмета: сьогодні сонце червоно світить.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

У 1741 році Вітус Берінг на своєму кораблі доплив до берегів Аляски.

У 1834 році в Києві відкрився університет ім. святого Володимира.

У 1851 році зроблена перша в світі фотографія сонячного затемнення.

У 1858 році вперше були використані для ідентифікації людські відбитки пальців.

У 1858 році була вперше проведена аерофотозйомка з висоти аеростата.

В 1862 році в американському штаті Монтана знайдено золото, це стало початком " золотої лихоманки.

У 1914 році почалася Перша світова війна.

У 1944 році під час Другої світової війни звільнений від фашистів місто Брест.

У 1980 році відбулися багатотисячні похорон Володимира Висоцького у Москві.

У 1991 році був організований Союз офіцерів України.

В цей день народилися

У 1923 році – Масутацу Ояма, знаменитий майстер карате, засновник стилю Кекусинкай.

В 1925 році – Барух Бламберг, американський хімік, який відкрив вірус гепатиту B.

У 1929 році – Іван Гнатюк, український поет, перекладач.

У 1936 році – Маріс Лієпа, відомий радянський артист балету.

В 1943 році – Річард Райт, англійський музикант, учасник групи "Pink Floyd".

В цей день померли

У 1015 році – Володимир Святославич, київський князь, який хрестив Русь

У 1655 році – Сірано де Бержерак, французький письменник, поет, філософ.

У 1741 році – Антоніо Вівальді, великий італійський композитор, скрипаль-віртуоз, диригент.

У 1750 році – Йоганн Себастьян Бах, великий німецький композитор, органіст-віртуоз.

У 2006 році – Володимир Дахно, український художник-мультиплікатор.

Іменинники 28 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Василь, Володимир, Петро.