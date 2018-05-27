27 травня: свята і важливі події на цей день

27 травня 2018 - свята в світі і в Україні, а також знакові історичні події дня

Всі свята 27 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

27 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

27 травня 2018 року православний світ відзначає велике дванадесяте перехідне свято - День Святої Трійці або П'ятидесятниця, який припадає на 50-й день після Великодня і прославляє велику Пресвяту Трійцю.

Католики в 2018 році також відзначають свято Трійці 27 травня. Однак, на відміну від православної церкви, у західних християн в цей день не святкується П'ятидесятниця.

У багатьох країнах 27 травня відзначається День хіміка - професійне свято працівників хімічної та нафтохімічної промисловості.

У народі 27 травня відзначається Сидор Огуречник або Бокогрей. Вважалося, що після Сидора припиняють дути холодні вітри. У цей день сіяли огірки і льон.

Головна прикмета дня: якщо на Сидора дме північний вітер - літо буде холодним.

Фото: 27 травня відзначається свято Трійця 2018 (pixabay.com/Couleur)

27 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1657 році Римська імперія зобов'язалася допомогти Польщі в боротьбі з українським козацтвом.

У 1753 року закінчено будівництво Андріївської церкви в Києві.

У 1794 році імператриця Катерина ІІ заснувала місто Одесу на місці татаро-турецького поселення Хаджибей.

У 1930 році - день народження скотча.

У 1931 році швейцарці О. Пікар і П. Кипфер здійснили перший в світі політ на стратостаті.

27 травня: в цей день народилися

У 1877 році - Айседора Дункан, американська танцівниця, дружина Сергія Єсеніна.

У 1922 році - Крістофер Лі, англійський актор і співак.

У 1960 році - Олександр Башлачев, російський поет, рок-бард.

У 1990 році - Колфер, Кріс, американський актор.

27 травня: в цей день померли

У 1840 році - Нікколо Паганіні, італійський скрипаль-віртуоз, композитор.

У 1964 році - Джавахарлал Неру, індійський політик, лідер національно-визвольного руху в Індії.

У 1989 році - Арсеній Тарковський, радянський поет і перекладач, батько режисера Андрія Тарковського.

У 2001 році - Микола Єременко, білоруський актор, режисер.

У 2002 році - Віталій Соломін, російський актор театру і кіно.

Іменинники 27 травня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, ​​Тихон.

Історія і традиції Трійці (video.rbc.ua)