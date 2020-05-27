Понад 2600 компаній перевели бізнес в онлайн завдяки сервісам від "Київстар"

В умовах карантину "Київстар" запропонував бізнес-клієнтам підключати найбільш затребувані сервіси для дистанційної роботи співробітників на акційних умовах без нарахування абонплати. Цією можливістю скористалися 560 компаній великого бізнесу та понад 2050 компаній середнього та малого бізнесу.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 1330% зросла кількість підключень сервісів для організації дистанційних робочих місць співробітників, зокрема – сервісів Microsoft Office 365 та StarTeams.

На 217% стало більше підключень Віртуальної мобільної АТС, яка дозволяє зберегти комунікації з клієнтами та налаштувати віддалену роботу відділів продажу, сервісних підрозділів і контакт-центрів.

На 489% збільшився обсяг підключень системи електронного документообігу Star.Docs, яка дозволяє підписувати документи онлайн, в тому числі прямо з мобільного телефону за допомогою сервісу Mobile ID.

Найбільший інтерес до роботи в онлайн виявили компанії оптової та роздрібної торгівлі, логістичні, легкої та оброблювальної промисловості, будівельної сфери, сільсько-господарського та фінансового секторів, закладів охорони здоров’я, постачальників природних ресурсів та компанії, що надають послуги для бізнесу і населення.

"Київстар відстежує запити бізнесу і пропонує цілу низку актуальних рішень на основі інтернету, хмарних технологій, Big Data, – прокоментував Костянтин Вечір, директор з розвитку бізнесу на корпоративному ринку "Київстар". – Карантин підтвердив їх затребуваність та довів, що майбутнє бізнесу – у цифровізації бізнес-процесів. Вона надає компаніям необхідну гнучкість, свободу управління, незалежність від фізичних офісів, а також економію часу і ресурсів шляхом автоматизації".

Підключення сервісів для віддаленої роботи без нарахування абонплати здійснюється до 31 травня 2020 року. Ця пропозиція стала частиною соціальних ініціатив Київстар на підтримку своїх абонентів та бізнес-клієнтів під час карантину. Загальна сума інвестицій компанії на їх реалізацію, а також на благодійну допомогу, спрямовану на боротьбу із COVID-19 в Україні, становила понад 60 млн грн. Про всі ініціативи "Київстар" у цьому напрямку можна дізнатись за посиланням: kyivstar.ua/covid2019

Отримати більше інформації про можливості для віддаленої роботи великого, середнього чи малого бізнесу, умови підключення сервісів з програмою "Офіс там, де ви", а також замовити індивідуальну консультацію чи послугу можна на офіційному сайті " Київстар".

Нагадуємо, що для всіх нових корпоративних клієнтів "Київстар" продовжує також діяти акція "Бізнес-старт", яка передбачає вигідні умови користування бізнес-тарифами компанії: -50% на абонплату за обраним тарифним планом протягом півроку з моменту підключення.

Довідка про "Київстар":

"Київстар" – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрало понад 26 млн абонентів. Компанія надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектра мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G.

Акціонери "Київстар" – міжнародна Група VEON, офіс в Нідерландах. VEON працює на 10 телеком ринках світу. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

"Київстар" понад 20 років працює в Україні, і є одним з найбільших платників податків, а також суспільно відповідальною компанією.