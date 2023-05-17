До +26 и кратковременные дожди на западе: прогноз погоды на завтра

В Украине 17 мая на западе ожидаются дожди и грозы. Тем временем на остальных территориях погода будет солнечной и теплой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +13, а днем - от +24 до +26 градусов. Без осадков.

Фото: до +26 и кратковременные дожди на западе (facebook.com/UkrHMC)

Как отмечают синоптики, на западе Украины, в частности, в Волынской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины погода будет солнечной.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на этой неделе на западной части Украины ожидаются дожди, местами с грозами и градом.

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