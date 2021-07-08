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Більше 26 млрд гривень пішло на боротьбу з COVID-19 у цьому році: на що витратили кошти

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Четвер 08 липня 2021 15:48
Більше 26 млрд гривень пішло на боротьбу з COVID-19 у цьому році: на що витратили кошти Фото: в Україні на боротьбу з коронавірусом в 2021 році пішло понад 26 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За шість місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі 26,3 млрд гривень. Більшість із них пішла на закупку вакцини та надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Зокрема, кошти витрачено на такі цілі:

  • на оплату закладам охорони здоров’я за надану пацієнтам стаціонарну медичну допомогу та послуг з вакцинації населення в рамках програми медичних гарантій – 9,8 млрд грн;
  • на закупівлю вакцин від COVID-19 – 9,3 млрд грн;
  • на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 (крім вакцин) – 1,8 млрд грн, у тому числі 1,4 млрд грн коштів місцевих бюджетів;
  • виплати закладам Національної Академії Медичних Наук України за послуги з госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 15,5 млн грн;
  • на субвенцію на забезпечення лікарень киснем – 0,6 млрд грн;
  • на заходи на соціальну підтримку населення в умовах карантину – 2,9 млрд грн;
  • на виплату матеріального забезпечення у звʼязку з тимчасовою втратою працездатності ("лікарняних") – 0,8 млрд грн;
  • на виплату допомоги по безробіттю 1,1 млрд гривень;
  • на здійснення заходів з боротьби з COVID-19 в закладах освіти – 15,1 млн гривень.
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