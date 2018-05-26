26 травня: свята і важливі події на цей день

26 травня 2018 - свята в світі і в Україні, а також знакові історичні події дня
Всі свята 26 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
В Україні на 26 травня припадає професійне свято людей, пов'язаних з книгодрукуванням - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, який щорічно відзначається в останню травневу суботу.
26 травня, напередодні свята Трійці у всього православного світу проходить Троїцька поминальна субота, в яку прийнято поминати померлих родичів.
У народі 26 травня відзначається Ликерія Комарниця. Вважалося, що на Ликерію з'являються комарі, яких приносить теплий вітер.
Головна прикмета дня пов'язана з комарами: якщо на Ликерію багато комарів, то буде багатий урожай ягід.
Фото: Якщо в свято Ликерії 26 травня багато комарів - до врожаю ягід (pixabay.com/Couleur)
У 1648 році відбулася битва з поляками під Корсунем під проводом Богдана Хмельницького.
У 1913 році було здійснено політ першого в світі багатомоторного літака "Російський витязь".
У 1928 році ФІФА вирішили проводити чемпіонати світу з футболу один раз в чотири роки.
У 1938 році розпочато будівництво першого автозаводу "Фольксваген".
У 2014 році почалися бої в Донецькому аеропорту.
У 1907 році - Джон Уейн, американський кіноактор, король вестерну.
У 1926 році - Майлз Девіс, відомий американський джазмен.
У 1935 році - Аллан Чумак, екстрасенс і цілитель.
У 1936 році - Віталій Коротич, письменник, екс-головний редактор журналу "Огонек".
У 1947 році - Олександр Павловський, український кінорежисер.
У 1964 році - Ленні Кравіц, американський рок-музикант.
1905 році - Сава Морозов, російський промисловець і меценат.
У 1983 році - Олександр Горський, організатор кіновиробництва в СРСР.
У 2008 році - Сідні Поллак, американський режисер, сценарист, актор.
У 2010 році - Лесь Сердюк, український актор театру і кіно.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.
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