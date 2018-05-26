26 травня: свята і важливі події на цей день

26 травня 2018 - свята в світі і в Україні, а також знакові історичні події дня

Всі свята 26 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

26 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

В Україні на 26 травня припадає професійне свято людей, пов'язаних з книгодрукуванням - День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України, який щорічно відзначається в останню травневу суботу.

26 травня, напередодні свята Трійці у всього православного світу проходить Троїцька поминальна субота, в яку прийнято поминати померлих родичів.

У народі 26 травня відзначається Ликерія Комарниця. Вважалося, що на Ликерію з'являються комарі, яких приносить теплий вітер.

Головна прикмета дня пов'язана з комарами: якщо на Ликерію багато комарів, то буде багатий урожай ягід.

Фото: Якщо в свято Ликерії 26 травня багато комарів - до врожаю ягід (pixabay.com/Couleur)

26 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1648 році відбулася битва з поляками під Корсунем під проводом Богдана Хмельницького.

У 1913 році було здійснено політ першого в світі багатомоторного літака "Російський витязь".

У 1928 році ФІФА вирішили проводити чемпіонати світу з футболу один раз в чотири роки.

У 1938 році розпочато будівництво першого автозаводу "Фольксваген".

У 2014 році почалися бої в Донецькому аеропорту.

26 травня: в цей день народилися

У 1907 році - Джон Уейн, американський кіноактор, король вестерну.

У 1926 році - Майлз Девіс, відомий американський джазмен.

У 1935 році - Аллан Чумак, екстрасенс і цілитель.

У 1936 році - Віталій Коротич, письменник, екс-головний редактор журналу "Огонек".

У 1947 році - Олександр Павловський, український кінорежисер.

У 1964 році - Ленні Кравіц, американський рок-музикант.

26 травня: в цей день померли

1905 році - Сава Морозов, російський промисловець і меценат.

У 1983 році - Олександр Горський, організатор кіновиробництва в СРСР.

У 2008 році - Сідні Поллак, американський режисер, сценарист, актор.

У 2010 році - Лесь Сердюк, український актор театру і кіно.

Іменинники 26 травня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Василь, Георгій, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.

Куда пойти на День Киева 2018 (video.rbc.ua)