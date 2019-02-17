Понад 26% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів компанії

Преимущества онлайн услуг Личного кабинета оценили более 110 тыс. потребителей "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Возможности, которые предоставляет Личный кабинет, позволяют потребителям платить за газ в удобное время и без очередей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что благодаря возможностям этого сервиса его пользователи могут не посещать офис газовой компании и решать все вопросы, связанные с поставками газа, дистанционно.

"В Личном кабинете клиенты "Ивано-Франковскгаз Сбыта" имеют возможность не только оплачивать потребленный газ через on-line-сервисы, но передавать показания своих счетчиков газа, посмотреть историю своих расчетов, скачать счет, а также узнать цену природного газа, размер субсидии или льготы. В большинстве случаях отпадает необходимость посещать районные центры обслуживания клиентов для сверки и уточнения начислений оплат или субсидии", - говорится в сообщении.

Еще одна дополнительная возможность - можно обратиться к специалистам газовой компании с вопросом или предложением, а также записаться на прием к руководителям газовой компании. Все обращения направляются в контакт-центр, который обрабатывает информацию. Кроме того, для пользователей Личного кабинета доступна услуга "обратная связь".

"Разработчики этого интернет-сервиса постоянно работают над созданием новых возможностей Личного кабинета. К примеру, потребителям природного газа нет необходимости отслеживать все нововведения на газовом рынке или в начислении и перерасчете субсидий и льгот. Об изменениях клиента информируют в Личном кабинете", – рассказывает директор ООО “Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

В конце прошлого года заработал Личный кабинет "Бизнес онлайн" для коммерческих клиентов "Ивано-Франковскгаз Сбыта". Воспользоваться услугами кабинета на сайте 104.ua могут юридические или физические лица предприниматели (непобутове потребления), у которых есть действующий договор на поставку газа с ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт". Использование системы "Бизнес онлайн" позволяет коммерческим потребителям получать счета за газ, акты приема-передачи, акты сверок и просматривать историю платежей.