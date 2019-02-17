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Понад 26% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    17.02.2019 - 08:03
Понад 26% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (dtek.com)

Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів компанії

Переваги онлайн послуг Особистого кабінету оцінили  понад 110 тис. споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту". Можливості, які надає Особистий кабінет, дозволяють споживачам сплачувати за газ в зручний час та без черг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що завдяки можливостям цього сервісу його користувачі можуть не відвідувати офіси газової компанії та вирішувати всі питання, пов’язані  із постачанням газу, дистанційно.     

"В Особистому кабінеті клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ через оналйн-сервіси, але передавати показання своїх лічильників газу, переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, а також дізнатися ціну природного газу, розмір субсидії чи пільги. У більшості випадках відпадає необхідність відвідувати районні центри обслуговування клієнтів для звірки й уточнення оплат чи нарахувань субсидії", - йдеться у повідомленні.

Ще одна додаткова можливість - можна звернутися до фахівців газової компанії з питанням чи пропозицією, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію. Окрім того, для користувачів Особистого кабінету доступна послуга "зворотний зв'язок".

"Розробники цього інтернет-сервісу постійно працюють над створенням нових можливостей Особистого кабінету. До прикладу, споживачам природного газу нема необхідності відстежувати усі нововведення на газовому ринку чи в нарахуванні і перерахунку субсидій та пільг. Про зміни клієнта інформують в Особистому кабінеті", – розповідає директор ТОВ “Івано-Франківськгаз Збут"  Юрій Пилипів.

Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Скористатися послугами  кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні  чи фізичні особи підприємці (непобутове споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут". Використання системи "Бізнес онлайн" дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок та переглядати історію платежів.

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