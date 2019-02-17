Понад 26% клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту" користуються Особистим кабінетом

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Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів компанії

Переваги онлайн послуг Особистого кабінету оцінили понад 110 тис. споживачів "Івано-Франківськгаз Збуту". Можливості, які надає Особистий кабінет, дозволяють споживачам сплачувати за газ в зручний час та без черг. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що завдяки можливостям цього сервісу його користувачі можуть не відвідувати офіси газової компанії та вирішувати всі питання, пов’язані із постачанням газу, дистанційно.

"В Особистому кабінеті клієнти "Івано-Франківськгаз Збуту" мають можливість не лише сплачувати за спожитий газ через оналйн-сервіси, але передавати показання своїх лічильників газу, переглянути історію своїх розрахунків, завантажити рахунок, а також дізнатися ціну природного газу, розмір субсидії чи пільги. У більшості випадках відпадає необхідність відвідувати районні центри обслуговування клієнтів для звірки й уточнення оплат чи нарахувань субсидії", - йдеться у повідомленні.

Ще одна додаткова можливість - можна звернутися до фахівців газової компанії з питанням чи пропозицією, а також записатися на прийом до керівників газової компанії. Всі звернення направляються до контакт-центру, який обробляє інформацію. Окрім того, для користувачів Особистого кабінету доступна послуга "зворотний зв'язок".

"Розробники цього інтернет-сервісу постійно працюють над створенням нових можливостей Особистого кабінету. До прикладу, споживачам природного газу нема необхідності відстежувати усі нововведення на газовому ринку чи в нарахуванні і перерахунку субсидій та пільг. Про зміни клієнта інформують в Особистому кабінеті", – розповідає директор ТОВ “Івано-Франківськгаз Збут" Юрій Пилипів.

Наприкінці минулого року запрацював Особистий кабінет "Бізнес онлайн" для комерційних клієнтів "Івано-Франківськгаз Збуту". Скористатися послугами кабінету на сайті 104.ua можуть юридичні чи фізичні особи підприємці (непобутове споживання), у яких є діючий договір на постачання газу з ТОВ "Івано-Франківськгаз Збут". Використання системи "Бізнес онлайн" дозволяє комерційним споживачам отримувати рахунки за газ, акти прийому-передачі, акти звірок та переглядати історію платежів.