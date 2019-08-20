26% клієнтів АТ "Волиньгаз" користуються сервісом "Особистий кабінет"

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Сервіс доступний для використання в будь-якому населеному пункті Волинської області, де є покриття мережі інтернет

За 7 місяців поточного року в перевагах онлайн-ресурсу "Особистий кабінет" переконалися 9,3 тис. нових користувачів. Загалом 26% клієнтів, тобто кожен четвертий споживач АТ "Волиньгаз" успішно користується сервісом Особистий кабінет на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Четвертий рік поспіль клієнти АТ "Волиньгаз" мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою Особистого кабінету. За цей період переваги сучасного сервісу оцінили вже 54 тис. споживачів. Сервіс доступний для використання не тільки в містах, але й у віддалених населених пунктах області. Інтерфейс кабінету - простий і зрозумілий. Процедура реєстрації займає кілька хвилин", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що для реєстрації потрібно знати номер свого особового рахунку та суму останньої оплати за газ.

"Сервіс Особистий кабінет значно розширив можливості нашого клієнта. В будь-який зручний для себе час, споживач отримує доступ до всієї інформації за його рахунком. Без особливих зусиль, може дізнатися актуальну ціну на газ, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, перевірити стан розрахунків і споживання та зв’язатися із представниками компанії онлайн", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Волиньгаз" Юрій Петрук.

У прес-службі підкреслили, що користувачам сервісу не потрібно навіть виходити з дому. Щоб передати показання лічильника газу, достатньо зайти у свій Особистий кабінет і ввести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам компанії не доводиться стояти в чергах або спеціально відвідувати Центри обслуговування клієнтів.