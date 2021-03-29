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2500 бюджетних установ можуть лишитись без електроенергії через відсутність постачальника, - експерт

Автор: РБК-Україна

31 березня у 2500 бюджетних установ по всій Україні закінчується термін дії договору з постачальником "останньої надії" ДП "Укрінтеренерго". Це стане причиною відключення світла у них вже з 1 квітня, оскільки бюджетні установи не уклали договір з іншим постачальником електроенергії.

Про це розповів Олександр Візір, голова громадської спілки "Розумні електромережі України".

За його словами, вирішити проблему може Кабмін через внесення змін до ковідного законодавства.

"Зрозуміло, що вина за не проведення закупівель цілковито і повністю лежить на керівниках таких організацій, але постраждають від припинення електроспоживання хворі лікарень та наші військовослужбовці", - зазначив Візір.

Експерт підкреслює, що вирішувати ситуацію точково вже пізно, адже навіть якщо вони матимуть бажання, бюджетники не встигнуть укласти договір з постачальником за 5 днів.

"Щоб вирішити проблему зараз та уникнути відключення необхідне вольове рішення Кабінету міністрів стосовно внесення змін в ковідні постанови, що надасть можливість відтермінувати відключення таких споживачів. Зараз закликаю Кабінет міністрів України до 01.04 внести відповідні зміни до своїх актів та не допустити ще одну рукотворну кризову ситуацію на ринку електричної енергії", - додав Олександр Візір.

Разом з тим, системне вирішення проблеми Візір вбачає в належному контролі органів управління бюджетних установ за їх діяльністю - дотриманням закону "Про ринок електроенергії", своєчасному оформленні договорів з постачальником та оператором системи розподілу та оплату за електроенергію.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року бюджетні організації, що були клієнтами постачальників універсальної послуги, мали знайти собі нових постачальників на вільному ринку.

Але вони не провели своєчасно публічних закупівель. Через це вони стали клієнтами постачальника "останньої надії", з яким, згідно з законодавством, можна співпрацювати лише 3 місяці. Цей термін стікає вже 1 квітня.

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Новини України Електроенергія
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