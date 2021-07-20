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На 25 км траси з Тернополя до Івано-Франківська завершився капремонт

Автор: Наталія Гурковська

На 25 км траси Н-18 - маршруту з Тернополя до Івано-Франківська - влаштовано верхній фінішний шар покриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Тернопільської ОДА.

Дорожники укріпили основу, влаштували вирівнюючий шар та 5-сантиметровий шар щебенево-мастикового асфальтобетону на всій протяжності ділянки, за винятком підходів до мосту на обході Бучача, які ремонтуватимуться капітально разом зі спорудою.

"Крім оновлення покриття, у населених пунктах встановлюють освітлення, пішохідні доріжки, замінюють дорожні знаки та монтують бар’єрне огородження. На небезпечних ділянках тротуару у селі Дарахів встановили перильну огорожу", - йдеться в повідомленні ОДА.

Автодорогу національного значення Н-18 "Івано-Франківськ - Бучач - Тернопіль" не ремонтували з 1990-х років. Зі стартом програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розпочався ремонт усієї протяжності автошляху на Тернопільщині. Торік почали ремонтувати 10 кілометрів від смт Дружба до Дарахівського перехрестя. У 2021 році нове покриття облаштують до межі з Прикарпаттям.

Як повідомляв раніше координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, у рамках програми президента Володимира Зеленського до кінця 2023 року оновлять всю мережу загальнодержавних доріг країни, що становить понад 20 тисяч км.

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Велике будівництво