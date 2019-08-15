25% клієнтів "Чернівцігазу" користуються Особистим кабінетом

За 7 місяців поточного року в перевагах Особистого кабінету переконалися понад 10 тис. нових користувачів. Загалом 25% клієнтів АТ "Чернівцігаз" успішно користуються сервісом Особистий кабінет на сайті 104.ua. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Вже четвертий рік клієнти АТ "Чернівцігаз" мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою Особистого кабінету. Сервіс доступний для використання не тільки в містах, але і у віддалених населених пунктах області. За словами прес-служби, процедура реєстрації займає кілька хвилин. Потрібно знати номер свого особового рахунку та суму останньої оплати за газ.

"Сервіс Особистий кабінет значно розширив можливості нашого клієнта. В будь-який зручний для себе час, споживач отримує доступ до всієї інформації за його рахунком. Без особливих зусиль, може дізнатися актуальну ціну на газ, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, перевірити стан розрахунків і споживання та зв’язатися із представниками компанії онлайн", - розповідає начальника клієнтського сервісу АТ "Чернівцігаз" Дмитро Мотовілін.

У прес-службі підкреслили, що користувачам сервісу для того, щоб передати показання лічильника газу, не потрібно навіть виходити з дому. Достатньо зайти у свій Особистий кабінет і ввести актуальні дані. Це значно економить час, адже клієнтам компанії не доводиться стояти в чергах або спеціально відвідувати Центри обслуговування клієнтів.