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Понад 24 тис. клієнтів "Запоріжгаз Збуту" використовують для розрахунків за газ чат-бот у Viber

Новини » Енергетика     27.05.2020 - 11:08
Понад 24 тис. клієнтів "Запоріжгаз Збуту" використовують для розрахунків за газ чат-бот у Viber
Газова труба (УНІАН)

Один користувач може вести до п’яти особистих рахунків

На даний момент понад 24 тис. клієнтів ТОВ "Запорожгаз Збут" використовують чат-бот у Viber для розрахунків за газ. За допомогою онлайн-сервіса 7104ua споживачі дістанційно передають показники лічильників, сплачують за газ та контролюють стан особового рахунку.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що перевага чат-бота 7104ua у Viber в тому, що під одним аккаунтом можна зареєструвати та обслуговувати не лише себе, а й своїх близьких і рідних. Один користувач може вести до п’яти особистих рахунків.

"В сучасному світі зміни відбуваються дуже швидко, ритм життя неймовірно насичений, тож і ми стараємося іти в ногу з часом, - розповідає директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін. – Щоб наші клієнти не витрачали купу часу в чергах, працює вайбер-бот. Передати показники і сплатити рахунки легко і просто, адже телефон у більшості із нас завжди з собою."

Щоб долучитися до 7104ua в Viber, користувачу треба відсканувати QR-код. За словами прес-служби, на сьогодні понад 24 тис. клієнтів вже встигли оцінити переваги чат-боту, а саме: цілодобовий доступ в режимі онлайн, відсутність черги і швидка сплата рахунків, безпечний доступ, а також можливість користуватися послугою де-завгодно і коли-завгодно.

"Тим не менш, особистий кабінет на сайті 104.ua все одно залишається лідером і користується найбільшим попитом серед доступних онлайн-сервісів. І це не дивно, адже через особистий кабінет клієнт має змогу звернутися до представника газової компанії, написавши повідомлення, є можливість замовити зворотній дзвінок контакт-центра. Ще одне нововведення – рахунки на оплату стали доступні в PDF-форматі. Тож не обов’язково чекати, поки прийде квитанція до поштової скрині, в особистому кабінеті можна загрузити і роздрукувати її", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Запоріжжягаз
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