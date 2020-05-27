Более 24 тыс. клиентов "Запорожгаз Сбыта" используют для расчетов за газ чат-бот в Viber

Газовая труба (УНИАН)

Один пользователь может вести к пяти личных счетов

На данный момент более 24 тыс. клиентов ООО "Запорожгаз Сбыт" используют чат-бот в Viber для расчетов за газ. С помощью онлайн-сервиса 7104ua потребители дистанционно передают показания счетчиков, платят за газ и контролируют состояние лицевого счета.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что под одним аккаунтом можно зарегистрировать и обслуживать не только себя, но и своих близких и родных. Один пользователь может вести к пяти личных счетов.

"В современном мире изменения происходят очень быстро, ритм жизни невероятно насыщен, поэтому и мы стараемся идти в ногу со временем, - рассказывает директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Вітютін. – Чтобы наши клиенты не тратили кучу времени в очередях, работает вайбер-бот. Передать показатели и оплатить счета легко и просто, ведь телефон у большинства из нас всегда с собой."

Чтобы приобщиться к 7104ua в Viber, пользователю нужно отсканировать QR-код. По словам пресс-службы, на сегодня более 24 тыс. клиентов уже успели оценить преимущества чат-боту, а именно: круглосуточный доступ в режиме онлайн, отсутствие очереди и быстрая оплата счетов, безопасный доступ, а также возможность пользоваться услугой где угодно и когда угодно.

"Тем не менее, личный кабинет на сайте 104.ua все равно остается лидером и пользуется наибольшим спросом среди доступных онлайн-сервисов. И это не удивительно, ведь через личный кабинет клиент имеет возможность обратиться к представителю газовой компании, написав сообщение, есть возможность заказать обратный звонок контакт-центра. Еще одно нововведение – счета на оплату стали доступны в PDF-формате. Поэтому не обязательно ждать, пока придет квитанция почтового сундука, в личном кабинете можно загрузить и распечатать ее", - говорится в сообщении.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Мария Тарарыева