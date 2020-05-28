На 24 каналі стартує проєкт про усиновлення – "Рідні"

З 1 червня в ефірі 24 каналу стартує новий проєкт про усиновлення – "Рідні". Таку делікатну і, водночас, болючу для України тему, канал створив спільно із Благодійним фондом "Рідні".

Глядачі матимуть можливість познайомитися із десятьма реальними героями з різних куточків країни. Вони поділяться своїми історіями, сповненими емоцій та драматизму, про усиновлення та створення сімей, часом дуже незвичайних. Кожен з учасників проєкту у своєму житті зважився на відповідальний крок – стати батьками для дітей-сиріт, створити прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу. Що мотивувало цих людей стати батьками для однієї, двох чи навіть дванадцяти дітей – дивіться незабаром в ефірі 24 каналу.

Проєкт створено спільно із Благодійним фондом "Рідні", а в рамках проєкту працюватиме "гаряча лінія" Фонду, на якій всі охочі зможуть отримати консультацію фахівців щодо усиновлення.

"Діти – наше майбутнє, а чужих дітей не буває – колись хтось дуже влучно сказав. Місія каналу 24 – Змінювати країну на краще – дуже точно реалізується в рамках проєкту "Рідні". Разом з однойменним Фондом ми спробуємо не лише розповісти історії про всиновлених дітей, але й допомогти батькам і дітям-сиротам знайти одне одного, створити нові сім’ї, стати щасливішими", – говорить генеральний директор 24 каналу Роман Андрейко.

Юрій Федорів, засновник Фонду "Рідні": "Зараз в Україні приблизно 6000 дітей, які чекають на свою сім’ю. Ми щиро віримо, що проєкт "Рідні" допоможе багатьом людям відкрити своє серце і зробити хорошу справу. Наша мета – показати українцям, що усиновити дитину може кожен з нас. У рамках проєкту в глядача буде змога також познайомитися з дітьми, які чекають на свою сім’ю та отримати консультацію щодо усиновлення".

Прем’єрний показ проєкту "Рідні" дивіться в ефірі 24 каналу 1 червня о 19:30 та на YouTube каналі.