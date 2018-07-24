24 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: свята 24 липня (pixabay_com_skeeze)

24 липня 2018 року православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги

Всі свята 23 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

24 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх свят. Однак багато країн відзначають державні і національні значущі дати. Так, Росія вітає своїх кадастрових інженерів і флористів, в Вануату проходить свято у всіх дітей, в Еквадорі вшановують національного героя Симона Болівара.

Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, у святому хрещенні Єлени, першою з правителів прийняла християнство, завдяки якому Київська Русь прийняла православну віру.

У народі 24 липня вшановуються Ольга Страдница. У цей період варто сама спекотна погода і пора грозова. Селяни в цей час займалися жнивами та збиранням в полях. Прикмети дня:

дощ обіцяє хороший улов риби;

сонце – до багатого врожаю зернових;

якщо Стожари сяють яскраво, буде вдала страда і врожай.

24 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 971 році між київським князем Святославом і візантійським імператором Іоанном Цимисхим було укладено почесний мир.

У 1790 році у Франції вперше в історії було задокументовано падіння на Землю метеорита.

У 1938 році – день народження розчинної кави.

у 1990 році В Києві біля будівлі міськради вперше підняли національний синьо-жовтий прапор.

24 липня: у цей день народилися

У 1783 році – Симон Болівар, національний герой Венесуели.

В 1802 році – Олександр Дюма, відомий французький письменник, драматург.

У 1921 році – Біллі Тейлор, американський джазовий піаніст-віртуоз, композитор.

В 1942 році – Ірина Мірошниченко, радянська актриса театру і кіно.

У 1969 році – Дженніфер Лопес, американська актриса, співачка, продюсер.

24 липня: у цей день померли

В 969 році – Ольга, велика княгиня Київська.

В 1910 році – Архип Куїнджі, російський художник, майстер пейзажів.

У 1964 році Максим Рильський, відомий український радянський поет, перекладач.

У 1992 році – Гавриїл Илизаров, радянський хірург-травматолог, творець однойменного ортопедичного апарату.

Іменинники 24 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Ольга і Олена, а також Аркадій, Євфимія, Костянтин, Лев.

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