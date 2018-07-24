24 липня: свята і важливі події на цей день

24 липня 2018 року православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги
Всі свята 23 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні немає всесвітніх свят. Однак багато країн відзначають державні і національні значущі дати. Так, Росія вітає своїх кадастрових інженерів і флористів, в Вануату проходить свято у всіх дітей, в Еквадорі вшановують національного героя Симона Болівара.
Православна церква вшановує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, у святому хрещенні Єлени, першою з правителів прийняла християнство, завдяки якому Київська Русь прийняла православну віру.
У народі 24 липня вшановуються Ольга Страдница. У цей період варто сама спекотна погода і пора грозова. Селяни в цей час займалися жнивами та збиранням в полях. Прикмети дня:
У 971 році між київським князем Святославом і візантійським імператором Іоанном Цимисхим було укладено почесний мир.
У 1790 році у Франції вперше в історії було задокументовано падіння на Землю метеорита.
У 1938 році – день народження розчинної кави.
у 1990 році В Києві біля будівлі міськради вперше підняли національний синьо-жовтий прапор.
У 1783 році – Симон Болівар, національний герой Венесуели.
В 1802 році – Олександр Дюма, відомий французький письменник, драматург.
У 1921 році – Біллі Тейлор, американський джазовий піаніст-віртуоз, композитор.
В 1942 році – Ірина Мірошниченко, радянська актриса театру і кіно.
У 1969 році – Дженніфер Лопес, американська актриса, співачка, продюсер.
В 969 році – Ольга, велика княгиня Київська.
В 1910 році – Архип Куїнджі, російський художник, майстер пейзажів.
У 1964 році Максим Рильський, відомий український радянський поет, перекладач.
У 1992 році – Гавриїл Илизаров, радянський хірург-травматолог, творець однойменного ортопедичного апарату.
Сьогодні свої іменини відзначають: Ольга і Олена, а також Аркадій, Євфимія, Костянтин, Лев.
Місця для відпочинку на Чорному морі (video.rbc.ua)