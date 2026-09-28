До +24, дождь на юге: какой будет погода в Украине сегодня

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 сентября (коллаж РБК-Украина)

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В Украине, сегодня, 28 сентября, ожидается относительно теплая погода - прогреет до +24°. Возможен кратковременный дождь только на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.