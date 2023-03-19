RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

24 марта пройдет ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

 

24 марта арт-сообщество ПРОМІНЬ снова объединит разное, чтобы создать новое. Следуя этой идее, мы проведем нашу уже шестую встречу в величественном колонном зале в самом сердце Киева, знакомясь с творчеством ярких представителей современной украинской музыкальной сцены и помогая детям ВПЛ.

В программе вечера выступления виртуозного скрипача Карена Варгадяна, одного из самых востребованных продюсеров Киева Bunht`a, мастеров этно из группы ЩукаРиба, заряжающего позитивом Миколы Серпня, авангардного и искреннего Figurat, а также энергичного дуэта Dobryva. Помимо этого, гости ПРОМІНЯ ВЕЧЕРНЕГО смогут принять участие в джем-сейшене.

Мы очень хорошо осознаем, что война продолжается — страна-террорист россия продолжает каждый день убивать и калечить жизни украинцев. Поэтому мы делаем все наши встречи благотворительными. В этот раз деньги, собранные на входе, пойдут на покупку гуманитарной помощи для детей-переселенцев.

ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

24.03.2023, 17:00

Крещатик, 7/11

Лайнап:

КАРЕН ВОГОРАДЕН

BUNHT

ЩУКАРИБА

МИКОЛА СЕРПЕНЬ

DOBRYVA

FIGURAT

Вход:

Донат от 250 грн

ПРОМІНЬ — комьюнити артистов, созданное летом 2023 года в Киеве. Мы объединяем творцов разных направлений и жанров, собираясь в необычных локациях, создавая неповторимый контекст и атмосферу, как для артиста, так и для зрителя. Мы хотим создавать новую украинскую культуру и нести ее в театры, скульптурные мастерские, замки, книжные магазины, кинозалы и даже квартиры. И про ПРОМІНЬ уже рассказывают мировые СМИ.

Читайте РБК-Украина в Google News