24 марта пройдет ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

24 марта арт-сообщество ПРОМІНЬ снова объединит разное, чтобы создать новое. Следуя этой идее, мы проведем нашу уже шестую встречу в величественном колонном зале в самом сердце Киева, знакомясь с творчеством ярких представителей современной украинской музыкальной сцены и помогая детям ВПЛ.

В программе вечера выступления виртуозного скрипача Карена Варгадяна, одного из самых востребованных продюсеров Киева Bunht`a, мастеров этно из группы ЩукаРиба, заряжающего позитивом Миколы Серпня, авангардного и искреннего Figurat, а также энергичного дуэта Dobryva. Помимо этого, гости ПРОМІНЯ ВЕЧЕРНЕГО смогут принять участие в джем-сейшене.

Мы очень хорошо осознаем, что война продолжается — страна-террорист россия продолжает каждый день убивать и калечить жизни украинцев. Поэтому мы делаем все наши встречи благотворительными. В этот раз деньги, собранные на входе, пойдут на покупку гуманитарной помощи для детей-переселенцев.

ПРОМІНЬ ВЕЧІРНІЙ

24.03.2023, 17:00

Крещатик, 7/11

Лайнап:

КАРЕН ВОГОРАДЕН

BUNHT

ЩУКАРИБА

МИКОЛА СЕРПЕНЬ

DOBRYVA

FIGURAT

Вход:

Донат от 250 грн

ПРОМІНЬ — комьюнити артистов, созданное летом 2023 года в Киеве. Мы объединяем творцов разных направлений и жанров, собираясь в необычных локациях, создавая неповторимый контекст и атмосферу, как для артиста, так и для зрителя. Мы хотим создавать новую украинскую культуру и нести ее в театры, скульптурные мастерские, замки, книжные магазины, кинозалы и даже квартиры. И про ПРОМІНЬ уже рассказывают мировые СМИ.