23 липня: свята і важливі події на цей день

Фото: 23 липня - День дельфінів (pixabay.com/Mariamichelle)

23 липня 2018 року відзначається Всесвітній день китів і дельфінів

Всі свята 23 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

23 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів, мета якого - заборонити вбивство і вилов цих тварин.

Православна церква 23 липня відзначає Покладення чесної ризи Господа Ісуса Христа в Москві, а також вшановує пам'ять преподобного Антонія Києво-Печерського, глави всіх ченців.

У народі 23 липня вшановуються Антоній Громоносець. Вважається, що в цей період найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов'язані з громом:

глухий грім віщує тихий дощ;

гучний грім знаменує зливу;

грім у пісний день (середа або п'ятниця) обіцяє багатий улов риби.

Фото: 23 липня - народне свято Антонія Громоносця (pixabay.com/Free-Photos)

23 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 971 році Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.

У 1888 році в Києві встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому.

У 1965 році відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая "Операція "И" та інші пригоди Шурика".

У 1982 році прийнято повсюдну заборону вилову китів у комерційних цілях.

23 липня: в цей день народилися

У 1792 році - Петро Вяземський, російський поет, історик, критик.

У 1915 році - Михайло Матусовський, радянський поет-пісняр.

У 1946 році - Енді Маккей, британський музикант, композитор, учасник групи "Roxy Music".

У 1961 році - Мартін Гор, англійський музикант, учасник групи "Depeche Mode".

У 1963 році - Іван Демидов, російський ведучий, продюсер.

У 1989 році - Деніел Редкліфф, англійський актор, який зіграв Гаррі Поттера.

23 липня: в цей день померли

У 1926 році - Віктор Васнєцов, російський живописець, архітектор.

У 1951 році - Роберт Флаерті, американський кінорежисер, класик світового документального кіно.

У 1992 році - Арлетт, французька кіноактриса, співачка, модель.

У 2012 році - Саллі Райд, астронавтка, перша американська жінка, яка полетіла в космос.

Іменинники 23 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.

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