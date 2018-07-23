23 липня: свята і важливі події на цей день

23 липня 2018 року відзначається Всесвітній день китів і дельфінів
Всі свята 23 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно 23 липня святкують Всесвітній день китів і дельфінів, мета якого - заборонити вбивство і вилов цих тварин.
Православна церква 23 липня відзначає Покладення чесної ризи Господа Ісуса Христа в Москві, а також вшановує пам'ять преподобного Антонія Києво-Печерського, глави всіх ченців.
У народі 23 липня вшановуються Антоній Громоносець. Вважається, що в цей період найсильніші літні грози, а тому і прикмети дня пов'язані з громом:
Фото: 23 липня - народне свято Антонія Громоносця (pixabay.com/Free-Photos)
У 971 році Київська Русь і Візантійська імперія уклали мирний договір.
У 1888 році в Києві встановлено пам'ятник Богдану Хмельницькому.
У 1965 році відбулася прем'єра комедії Леоніда Гайдая "Операція "И" та інші пригоди Шурика".
У 1982 році прийнято повсюдну заборону вилову китів у комерційних цілях.
У 1792 році - Петро Вяземський, російський поет, історик, критик.
У 1915 році - Михайло Матусовський, радянський поет-пісняр.
У 1946 році - Енді Маккей, британський музикант, композитор, учасник групи "Roxy Music".
У 1961 році - Мартін Гор, англійський музикант, учасник групи "Depeche Mode".
У 1963 році - Іван Демидов, російський ведучий, продюсер.
У 1989 році - Деніел Редкліфф, англійський актор, який зіграв Гаррі Поттера.
У 1926 році - Віктор Васнєцов, російський живописець, архітектор.
У 1951 році - Роберт Флаерті, американський кінорежисер, класик світового документального кіно.
У 1992 році - Арлетт, французька кіноактриса, співачка, модель.
У 2012 році - Саллі Райд, астронавтка, перша американська жінка, яка полетіла в космос.
Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Петро.
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