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С 22 октября для ВПО изменится главный документ: что стоит знать уже сейчас

07:49 13.09.2026 Вс
2 мин
Дата уже известна, а смена существенная
aimg Екатерина Коваль
Фото: до октября документы останутся в силе (Getty Images)

С 22 октября 2026 г. в Украине изменится способ подтверждения статуса внутренне перемещенного лица. До этой даты действующий документ ВПО остается в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины №4924-IX "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц".

Что изменится с 22 октября

Статус ВПО будет подтверждать уже не привычная бумажная справка, а выписка из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах.

Бумажный и электронный варианты извлечения будут иметь одинаковую юридическую силу - то есть получить документ можно будет как в обычном, так и в цифровом виде.

Почему механизм еще не заработал полностью

В настоящее время Кабинету Министров следует привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с новым законом и определить практический механизм его реализации.

Только после принятия соответствующих подзаконных актов станет известен точный порядок получения выписки и алгоритм действий для переселенцев.

Что делать людям прямо сейчас

До 22 октября 2026 г. для ВПО фактически ничего не меняется. Действующая справка о взятии на учет остается действительной, а все вопросы назначения помощи на проживание и других гарантий и в дальнейшем регулируются действующим законодательством.

Напомним, ПФУ уженазвал даты выплат ВПО в сентябре и главное условие для их получения – суммы остаются неизменными, однако государство усилило контроль за актуальностью данных получателей.

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