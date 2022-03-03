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206 батальйон тероборони вивіз понад 400 жінок та дітей з Ірпіня, попри зруйнований міст

Автор: Артем Горовенко

206 батальйон тероборони Києва, створений на базі "Європейської солідарності", вивіз понад 400 жінок та дітей з Ірпеня, попри зруйнований міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт солітсили.

Мешканців Ірпеня привезли до Києва, нагодували, після цього доправили на Центральний вокзал та посадили у машини, які виїжджають з Києва та перевезуть їх у безпечне місце.

За словами військових, завдання евакуювати людей з Ірпеня батальйону поставив Петро Порошенко.

"Ми будемо робити все можливе. Наші воїни, ми у батальйоні територіальної оборони, щоб вибити російського ворога з української землі. Ми всі йому кажемо - геть з України", - зазначив він.

206 батальйон був створений саме для захисту Києва й околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська солідарність" та ветерани російсько-української війни, небайдужі кияни.

Батальйон уже взяв участь у захисті Гостомеля, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ і окупантів.

Батальйон озброєний та екіпірований коштом Петра Порошенка.

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