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До 2024 року офіційним транслятором матчів Єврокубків в Україні буде Megogo 

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 12:07
До 2024 року офіційним транслятором матчів Єврокубків в Україні буде Megogo 
Фото: Україна - Швейцарія (facebook.com/UkraineNationalFootballTeam)
Автор: РБК-Україна

Компанія Megogo виграла тендер на трансляцію матчів Єврокубків (ЛЧ, ЛЄ, Ліга Конференцій) на 2021-2024 роки. Сума тендерної пропозиції переможця була рекордною для України - між 20 і 30 млн євро.

Про це "Цензору.Нет" повідомило джерело, наближене до тендеру.

Як зазначає видання, основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами та платформою Oll.tv.

Значний інтерес до тендеру проявили також інші телекомунікаційні провайдери послуг та медіа-холдинги, зокрема - "Воля - Кабель", Світ ТВ, Setanta Sports та "1+1".

За словами учасників ринку, інформація про перемогу в тендері платформи Megogo відповідає дійсності.

Нагадаємо, 25 листопада апеляційний орган УЄФА виніс рішення щодо скасованого матчу шостого туру Ліги націй між збірними Швейцарії та України. Команді Андрія Шевченка зарахували технічну поразку з рахунком 0:3.

Як відомо, матч останнього туру не відбувся через вирішення медичних органів Люцерна відправити українську збірну на карантин після кількох позитивних тестів на коронавірус. Хоча команда Андрія Шевченка була готова зіграти, оскільки мала в складі понад 13 футболістів з негативним результатом.

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