В 2023 году в Украине будут строить новые виды генерации

По его словам, в 2023 году в Украине будут устанавливаться новые виды модульной и высокоманевровой генерации.

"В 2023 году будут инсталлироваться новые виды генерации: модульные, высокоманевровые. Также будут инсталлироваться, несмотря на все сложности нормативно-правовой документации, новые объекты альтернативной энергетики. По меньшей мере, у нас сегодня есть возможность установить 300 мегаватт мощностей ветровых электростанций", - сказал он.

Белявский добавил, что также в Украине возможна установка мобильных трансформаторов и распределительных станций. По его мнению, установка новых модульных объектов значительно повысит надежность украинской энергосистемы.

Также он считает, что в 2023 году начнутся первые проектно-изыскательские работы по строительству малых модульных ядерных реакторов.

Напомним, глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

Также по информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

Также Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна построить децентрализованную энергосистему и стать лидером по построению современной "зеленой" энергетики.