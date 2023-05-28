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В 2023 году машиностроители ДТЭК изготовили 7 комбайнов и 300 тысяч запчастей

Фото: в 2023 году машиностроители ДТЭК изготовили 7 комбайнов и 300 тысяч запчастей (dtek com)
Автор: Юлия Бойко

За первые четыре месяца 2023 машиностроители ДТЭК изготовили 7 новых комбайнов и почти 300 тысяч запчастей для поддержки украинской угледобычи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "ДТЭК Энерго".

"За первые 4 месяца 2023 года машиностроительными предприятиями ДТЭК Энерго было изготовлено 290 единиц горно-шахтного оборудования (ГШО) и около 292 тысяч запчастей и комплектующих", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что среди новых единиц ГШО – 7 новых комбайнов. В частности, один из ключевых для шахтеров и обеспечение потребностей украинской угледобычи – проходческий комбайн RH220.

"Это первая подобная модель, изготовленная в этом году, и вторая в целом. Новая техника более мощная и надежная, чем предшественники, и оборудована дистанционным управлением для безопасной работы шахтеров. Уже в ближайшее время новейший проходческий комбайн будет обеспечивать потребности одной из шахт "ДТЭК Энерго" на Днепропетровщине ", – уточняется в сообщении.

Ранее в ДТЭК сообщали, что в рамках нынешней ремонтной кампании подготовили к зиме 2 тепловых энергоблока, в ремонте еще 7. Вложения компании в ремонты ТЭС в январе-апреле составили более 890 млн гривен.

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ДТЭК