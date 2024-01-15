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В 2023 году Kernel уплатил в бюджет 4,3 млрд грн налогов

Понедельник 15 января 2024 16:33
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В 2023 году Kernel уплатил в бюджет 4,3 млрд грн налогов Фото: в 2023 году Kernel уплатил в бюджет 4,3 млрд гривен налогов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По итогам 2023 года Kernel вошел в крупнейшие налогоплательщики Украины. Компания оплатила 4,3 млрд грн, что на 72% больше аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

В эту сумму входит налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, единый социальный взнос на общеобязательное государственное социальное страхование сотрудников и другие виды сборов.

В пересчете на многотысячный коллектив - 430 тысяч гривен уплаченных налогов на каждого работника компании. Это втрое больше показателя ВВП на душу населения в Украине, который в 2022 году составил 126 тыс. грн.

"Наша финансовая отчетность всегда была прозрачной и открытой. Именно таким и должен быть национальный бизнес во все времена, особенно в сложные для страны. 4,3 млрд грн - одна из крупнейших сумм налогов, которые Kernel платил в бюджеты всех уровней", - отметил Сергей Волков, финансовый директор Kernel.

Напомним, в июле 2023 года после прекращения действия Зерновой инициативы портовая и аграрная инфраструктура компании понесла мощные атаки со стороны России, предварительная оценка убытков от которых составляет около 32 млн дол.

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