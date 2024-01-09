RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В 2023 году ДТЭК произвел 15 комбайнов и 1,1 млн запчастей для шахт

Фото: в 2023 году ДТЭК произвел 15 комбайнов и 1,1 млн запчастей для шахт (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

В 2023 году для поддержки надежной работы украинских шахт машиностроительные предприятия "ДТЭК Энерго" изготовили 750 единиц горно-шахтного оборудования, среди которых - 15 новых проходческих и очистных комбайнов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что благодаря этому оборудованию шахтерам удалось поддерживать необходимые запасы топлива для надежной работы тепловой генерации и украинской энергосистемы.

В течение 2023 машиностроители также обеспечили шахтеров около 1,1 млн запчастей и комплектующих.

"Для украинских машиностроителей прошлый год был не менее ответственен, чем беспрецедентный 2022 год. Тогда приходилось обеспечивать потребности шахтеров в условиях релокации производственных мощностей из зон боевых действий в более безопасные регионы. В прошлом же году они сделали все, чтобы наши угледобывающие предприятия добыли столько, сколько. Потому что цель у всех одна - чтобы украинцы были со светом и теплом, несмотря на любые темные намерения врага", - сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Накануне в компании сообщалось, что в 2023 году были введены в работу все из 26 запланированных угольных рядов.

Для этого ДТЭК инвестировал около 7 млрд грн в украинскую угледобычу, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК