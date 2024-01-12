В 2023 году ДТЭК вдвое увеличил инвестиции в ТЭС и шахты до 11 млрд гривен

В прошлом году ДТЭК Энерго инвестировал в ремонтную кампанию на теплоэлектростанциях и добычу угля на шахтах около 11 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что благодаря этому удалось восстановить значительную часть поврежденных от вражеских обстрелов мощностей тепловой генерации, реализовать ежегодный плановый ремонт кампании на ТЭС, а также поддержать добычу необходимых для их надежной работы объемов угля.

"Мы прошли самую сложную зиму, восстановились, насколько это было физически возможно после таких масштабных атак, и в такие короткие сроки. И уже вплотную приблизились к экватору этого отопительного сезона. Продолжаем делать все возможное, чтобы, несмотря на обстрелы и дефицит внутренних резервных генерирующих мощностей, , поддерживать ее надежную работу, а затем - поставлять свет и тепло в дома украинцев", - сказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Отмечается, что в прошлом году энергетики возобновили после массированных обстрелов 9 энергоблоков, а в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании они починили 24 блока. Также компания приобрела и сформировала запас критического оборудования на случай новых обстрелов.

Несмотря на атаки и повреждения ТЭС "ДТЭК Энерго", усиленно работали и поддерживали надежность энергосистемы и за год сгенерировали почти 15,2 млрд кВт*ч электроэнергии.

Также в прошлом году шахтеры ввели в работу 26 новых угольных рядов. Это позволило выполнить план по добыче – получить столько угля, сколько планировалось. Благодаря этому удалось обеспечить украинские ТЭС достаточными для работы объемами топлива.

Компания сформировала на зиму дополнительную "подушку безопасности" из импортного топлива, отмечается в сообщении. К концу года было доставлено из Польши большую половину из законтрактованных на весь отопительный сезон объемов угля: 154 тыс. тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что для поддержки украинской угледобычи 2023 года ДТЭК произвел 15 комбайнов и 1,1 млн запчастей.