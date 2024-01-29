В 2023 году "Аккордбанк" уплатил в бюджет около 337 млн гривен налогов

Как говорится в сообщении, по завершении расчетов по налогу на прибыль за 2023 год общий объем уплаченных налогов и сборов превысит 365 млн грн. Это больше чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

"В 2023 году мы создали более 200 рабочих мест для украинцев, открыли 7 новых отделений и поднялись на 8 место среди банков по размеру региональной сети, которая сейчас насчитывает 155 отделений. Мы планируем не останавливаться на достигнутом и продолжать расти и в этом году. Банк существенно увеличил. объем уплаченных налогов и сборов в бюджет всех уровней. В частности, за 2023 год только объем налога на прибыль вырастет более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом", - отметил Алексей Руднев, председатель правления "Аккордбанка".

Кроме того, в течение 2023 года, стремясь приблизить победу Украины, "Аккордбанк" регулярно перечислял средства в благотворительные фонды. По сравнению с прошлым годом поступления в них выросли на 45%.

"Мы и дальше планируем поддерживать наших защитников в борьбе против российских захватчиков. Уверен, Украина обязательно будет уволена благодаря нашим героическим воинам. Именно вместе и каждый на своем фронте, ежедневно, шаг за шагом, приближаем победу", - подчеркнул Алексей Руднев.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2022 года "Аккордбанк" имел наибольший показатель среди всех банков Украины по объему помощи военным, которая составила более 200 многоцелевых и бронированных авто.

В 2023 году волонтерская команда "Аккордбанка" сосредоточилась на обеспечении фронта дронами разных модификаций. В течение 2023 года Аккордбанк приобрел, восстановил и передал военнослужащим 540 дронов.