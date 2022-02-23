У 2022 році відновлять 336 кілометрів доріг Львівщини

"У 2010 році на Львівщині відремонтували 0 кілометрів доріг. У 2017 - 179. І це найбільший показник до моєї каденції як голови ОДА. Минулоріч в області в межах "Великого будівництва" відремонтували понад 264 кілометри шляхів. А цього року маємо ще амбітнішу ціль - збудувати та відремонтувати 336 кілометрів доріг і 52 мости", - повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький.

Одним із пріоритетних напрямків роботи на цей рік обласний очільник назвав ремонт доріг "Київ - Чоп" та "Сколе - Славське", що є частиною проекту "Мале карпатське коло". Також важливим проєктом є реконструкція Західного обходу Львова та завершення капітального ремонту дороги "Стрий - Ізварине", що з’єднує всю країну.

Крім того, продовжиться розбудова інфраструктури на українсько-польському кордоні. Зокрема, планується відновлення дороги Т-14-04 "Червоноград - Рава-Руська" на всій протяжності, дороги Т-14-18 "Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий" на ділянці "Нижанковичі - Самбір" та траси Т-14-01 "КПП "Смільниця" - Старий Самбір" на 3-кілометровій ділянці від Хирова у напрямку КПП "Смільниця".

"Щодо місцевих доріг, то на цей рік з державного бюджету виділили більше 1,2 млрд грн", - додають в ОДА.

Для збереження доріг передбачено облаштування на території області ще 5 майданчиків для зважування у русі. Два таких на Львівщині вже працюють.