2022 буде знаковим для українського фінтеху, - Довбенко

Фінтех-індустрія швидко та динамічно розвивається в Україні. Це почалося ще з появою "ПриватБанку". Свого часу вони запустили дуже потужні продукти, такі як Приват24 та LiqPay. Фраза "скинь мені на Приват", без перебільшення, стала номінальною.

На його думку, на даний момент пропозиція ринку дещо відстає від попиту і українці не мають достатнього доступу до багатьох доступних у світі інструментів. Проте український ринок готовий до запуску нових платформ, тому обсяги інвестицій у фінтех-сектор зростатимуть.

"2022 рік планує стати дуже активним у плані запуску нових продуктів. Про наміри вже заявили найбільші національні фінансові гравці: Monobank, Альфа-Банк, Treeum. Вони наголошують на фондовому ринку та можливості придбання акцій закордонних компаній. Чи готові українці інвестувати? Статистика банків, у яких уже стався або планується запуск інвестиційних можливостей, каже, що так", - зазначає інвестор.

Економіці України це може дати додаткові надходження до бюджету.

"При здійсненні прибуткових угод, інвестор зобов'язаний сплатити податки на прибуток (19,5% з урахуванням військового збору), а у разі отримання дивідендів, сплатити податок у розмірі 9% ПДФО та 1,5% військовий збір від суми дивідендів", - пояснює Довбенко.

Акція, як вид цінного паперу, є часткою інвестора в тій чи іншій компанії, відповідно до якої умовний General Electric виплачуватиме частину свого квартального прибутку у вигляді дивідендів, зазначає він.

"Такі виплати згодом можуть збільшити приплив валюти в країну (нехай і не готівкової), що, у свою чергу, збільшить пропозицію іноземної валюти. Останній важливий фактор - підвищення фінансової грамотності населення. Інвестувати, покладаючись виключно на інтуїцію, дуже ризиковано, а розібратися з основними азами інвестування можна, використовуючи різні платформи - від Coursera до Youtube. На розвиток культури інвестування в Україні знадобиться час, проте 2022-й можна вважати роком, коли інвестиції можуть піти у маси", - резюмував Довбенко.