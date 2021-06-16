У 2021 завершиться будівництво об’їзної дороги Трускавця за програмою президента

Будівництво дороги розпочалось у жовтні 2020 року на ділянці від перехрестя між селами Модричі та Сільце км 21+700 до виїзду з Трускавця у напрямку міста Борислав км 16+100.

Протяжність ділянки становить 3,8 км, на частині якої раніше через карстові провали утворились небезпечні умови для руху автотранспорту.

Підрядниками було виконано влаштування обойми з геосинтетичних матеріалів в основі земляного полотна на ділянках, де є загроза провалів, зняття рослинного шару ґрунту, розчищення ділянки від кущів та чагарника, будівництво чотирьох водопропускних труб.

У квітні цього року будівництво продовжились із залученням 50 працівників та 30 одиниць техніки. Зокрема, поновилися роботи із спорудження земляного полотна.

Крім цього, дорожники працюють над влаштуванням вхідного та вихідного оголовків на прямокутній водопропускній трубі діаметром отвору 4х2,5 м, довжиною 35,9 м через виток річки Вишниця.

Проект передбачає також будівництво дороги з двома кільцевими розв’язками на сполученні з автошляхом, влаштування двох очисних споруд для очищення стічних вод з поверхні дороги, перевлаштування інженерних мереж, влаштування перехідно-швидкісних смуг, влаштування з’їздів та примикань, встановлення бар’єрного огородження, встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки.

Завершити роботи планується восени цього року.