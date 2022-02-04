У 2021 році "Вінницягаз Збут" поставив клієнтам майже 7 млн кВт⋅год електроенергії

"Ми почали постачати електроенергію з грудня 2020-го. За рік роботи кількість наших клієнтів збільшилась до 205, а споживання електроенергії нарощено з 11,8 тисяч кВт⋅год у січні 2021-го до 2,04 млн кВт⋅год у грудні. Станом на 18 січня 2022 у нас купує електроенергію 247 юридичних споживачів, серед яких не лише малий та середній бізнес, а й бюджетні установи. Їх на сьогодні серед наших клієнтів – 156", – коментує директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За його словами, основними перевагами співпраці з компанією є:

розрахунок за фактом споживання;

оплата відразу і за електроенергію і за послугу розподілу;

індивідуальний підхід;

гнучкі цінові пропозиції.

"Купуючи у нас енергоресурс, клієнти можуть розраховуватись за нього у зручний для себе спосіб: попередньо, подекадно або ж після отримання електроенергії. За кожним споживачем електроенергії закріплений персональний менеджер. Окрім цього, "Вінницягаз Збут" надає можливість юридичним особам платити за послугу розподілу електричної енергії через постачальника. Таке впровадження спрощує для клієнтів ведення бухгалтерії та дозволяє економити час та ресурси. Замість двох компаній – оператора розподілу та постачальника – клієнт взаємодіятиме тільки з нашим менеджером", – зазначає Василь Сопільник.

Все частіше, наголошує керівник компанії, споживачі обирають пакетну пропозицію "Газ+Електроенергія". Таким чином клієнт економить свій час та ресурси, адже взаємодіє з одним персональним менеджером, який допомагає розв'язувати питання із постачання обох видів енергоресурсів.