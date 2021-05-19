У 2021 році "Дніпрогаз" встановив 2,2 тисяч індивідуальних лічильників газу

"Згідно з планом розвитку газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району, затвердженого НКРЕКП, у 2021 році АТ "Дніпрогаз" встановить понад 5 тисяч індивідуальних лічильників газу побутовим споживачам. Обсяг фінансування, затверджений Регулятором на ці роботи, становить майже 11,5 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що термін установки лічильників газу в Україні продовжено до 1 січня 2023 року. Наразі комерційним обліком блакитного палива у Дніпрі та Дніпровському районі забезпечені понад 90% домогосподарств.

"На сайті АТ "Дніпрогаз" розміщено перелік адрес, за якими будуть встановлювати індивідуальні лічильники газу. Установка приладів обліку буде виконуватися за рахунок коштів компанії. У разі необхідності заміни газового крана або підвідних шлангів до газових приладів - їх вартість оплачує власник квартири", - роз'яснює в.о. технічного директора АТ "Дніпрогаз" Сергій Матієнко.

За словами прес-служби, споживач газу також повинен забезпечити вільний доступ до газових мереж. Для встановлення лічильника слід заздалегідь відсунути меблі, зняти навісні полки - прибрати все, що може перешкоджати проведенню монтажних робіт. Основна проблема, яка виникає в процесі оснащення лічильниками багатоповерхівок, пов'язана з відсутністю доступу в газифіковані квартири. Деякі жителі свідомо перешкоджають виконанню робіт, відмовляючи в доступі для установки лічильників.

"Кодекс ГРМ визначає: у разі відмови від установки приладу обліку фахівці газорозподільної компанії зобов'язані скласти Акт про порушення і Акт про відмову від установки лічильника. На підставі даних документів розрахунки за спожитий газ будуть проводитися за граничними нормами споживання, які в середньому в 3 рази більше діючих норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. За наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання гранична норма газоспоживання становитиме 9,8 куб. м на 1 особу на місяць, за відсутності гарячого водопостачання - 18,3 кубометра на 1 особу на місяць", - йдеться у повідомленні.