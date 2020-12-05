3926,3 км доріг відремонтовано у 2020 році на загальну суму 81 млрд грн. Тоді як у 2019 році було відремонтовано лише 846,97 км автошляхів, на що було витрачено 25,1 млрд грн. Таким чином, середня вартість ремонту одного кілометра дороги у 2020 році була нижчою на 4,5 млн грн ніж торік.

Про це повідомила народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "За Велике будівництво" Олена Шуляк під час заходу МЕРЕЖА: форум дорожньої галузі".

"Ми вважаємо, що це суттєва різниця у вартості ремонтів доріг. Такого результату, зокрема, вдалося досягнути завдяки значному зниженню кількості неконкурентних торгів, які проводяться Укравтодором. У 2020 році показник неконкурентних торгів зменшився до 4,6% від загальної кількості тендерів, тоді як у попередні кілька років він становив від 9,6% у 2017 році до 18% у 2019 році", - зазначила Шуляк.

Також вона звернула увагу учасників заходу» на те, що у 2020 році географія ремонту автомобільних шляхів розповсюджена на всю Україну. Тоді як кілька попередніх років відремонтовані дороги отримували лише окремі регіони, які вважалися пріоритетними для влади.

"Мене дуже вразила статистика щодо ремонтів доріг в регіонах у минулі роки. Так, скажімо, у Вінницькій області за 2017-2019 роки відремонтовано 274,8, тобто десь 100 км щорічно. Ми цей показник навіть покращили і відновили у 2020 році 104 км доріг у Вінницькій області", - додала нардеп.

Однак, за її словами, вражає інше. У Луганській області торік, приміром, було відремонтовано лише 19 км доріг. У Закарпатській області теж ситуація була не краща. Там кількість кілометрів відремонтованих років сягала від 11 до 45 км.

"У 2020 році ми змінили ці підходи і ми дійсно зшиваємо Україну. У Луганській області, зокрема і в її регіонах прилеглих до ОРДЛО, ми вже відремонтували 197 км автошляхів. Зараз у роботі ще 127 км. На Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Дороги зараз оновлюються по всій країні. Я щаслива, що можу бути причетна до "Великого будівництва" і найбільше тішить те, наскільки позитивно ці інфраструктурні зміни сприймають українці. Згідно з опитуваннями КМІС 89.9% українців підтримують інфраструктурні зміни в країні", - наголосила Шуляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що COST Ukraine позитивно оцінив системні зміни "Укравтодору" у 2020 році.