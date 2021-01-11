У 2020 році "Миколаївгаз" обстежив майже 9 тисяч км газопроводів

За 2020 рік АТ "Миколаївгаз" провело комплексне приладове обстеження в загальній складності понад 8,9 тисяч км газопроводів. Фахівці виявили понад 2 тисяч пошкоджень ізоляції і усунули 94 підземних витоків природного газу.

"З метою забезпечення безпечної та безперебійної доставки газу своїм клієнтам по всій Миколаївській області компанія "Миколаївгаз" постійно здійснює роботу по діагностиці та підтриманню газових мереж у належному технічному стані. У 2020 році "Миколаївгаз" обстежив 570,7 км надземних, 6,2 тисяч км підземних мереж і більше 2 тисяч км газопроводів-вводів", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що для дослідження підземних газопроводів фахівці компанії використовують спеціальні високочутливі газоаналізатори і трасошукачі. Усі виявлені пошкодження ізоляції і витоки газу відразу ліквідуються.

"Протягом року ми виконуємо комплекс робіт по обслуговуванню мережі газопостачання. Ця робота з діагностики газопроводів і газового обладнання на мережах дуже важлива, оскільки від герметичності газопроводів, цілісності їх ізоляційного покриття і справної роботи системи в цілому залежить те, що наші клієнти щодня, безперервно і безпечно можуть отримувати газ в свої будинки", - розповідає технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

Для підвищення якості та ефективності роботи в цьому напрямку компанія регулярно проводить оновлення матеріально-технічного оснащення служби комплексного приладового обстеження.

"У 2020 році було закуплено 4 газоаналізатори Esders GOLIATH, газоаналізатор Esders Hanter. Це високочутливі компресорні прилади для виявлення підземних витоків. Також 5 течешукачів Esders VibraGas зі спеціальними зондами для пошуку витоків на наземних і підземних газопроводах. Крім того, було придбано 4 нових автомобілі PEUGEOT Rifter, які в даний момент забезпечуються всіма необхідними приладами, в тому числі і високоточними лазерними газоаналізаторами. У планах компанії – перетворити дані автомобілі в мобільні лабораторії для проведення діагностики газопроводів, визначення їх стану та виявлення витоків газу", - йдеться в повідомленні.