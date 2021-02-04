У 2020 році "Криворіжгаз" приєднав до газових мереж 34 нових об'єкти

З початку 2020 року АТ "Криворіжгаз" здійснило 34 приєднання до системи газопостачання нових об'єктів. Газ був підведений до 27 домоволодінь.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В минулому році центрами "104 Клієнтський простір" прийнято 58 заяв на приєднання до газорозподільної мережі з подальшою видачею технічних умов. З них 9 на послугу стандартного приєднання і 49 - нестандартного. Було укладено 56 договорів на приєднання до мереж", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, процедура приєднання доступна всім жителям Кривого Рогу та Криворізького району. У всіх центрах "104 Клієнтський простір" є фахівці по роботі з клієнтами, які приймають заяви і займаються оформленням документів на отримання даної послуги. Про те, як приєднатися до системи газопостачання, можна дізнатися на офіційному сайті АТ "Криворіжгаз".

"Для того, щоб підключитися до газових мереж, необхідно звернутися в центр "104 Клієнтський простір". На місці клієнт оформляє заявку на виконання робіт, заповнює опитувальний лист, укладає договір і сплачує вартість послуг. Далі за виконанням робіт стежить фахівець, який про все інформує замовника безпосередньо до складання технічної документації в архів", - говорить директор по капітальному будівництву АТ "Криворіжгаз" Михайло Жих.

Нова процедура приєднання до газових мереж почала діяти в Україні з 1 січня 2013 року. У прес-службі зазначили, що основною перевагою є скорочення термінів та спрощення порядку підключення до газових мереж.

"За умови відсутності зауважень до документації, газорозподільна компанія протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви має видати замовнику проекти договорів, техумов і відповідні рахунки. Для виконання комплексу робіт по стандартному приєднанню об'єкта або земельної ділянки законодавством відведено тримісячний термін. Вартість робіт стандартного приєднання встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Зокрема, в Дніпропетровській області, в залежності від типорозміру лічильника і місцевості, вартість становить від 10800 до 16560 гривень (без ПДВ)", - йдеться в повідомленні.